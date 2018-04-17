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Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaelimiz zengin birikimi ile bilge bir şehirdir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 12:45 | Son Güncelleme

Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaelimiz zengin birikimi ile bilge bir şehirdir” dedi.Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla bir araya gelerek genel ve yerel hizmetler konusunda istişare etmeyi sürdürüyor.

Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaelimiz zengin birikimi ile bilge bir şehirdir”

Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaelimiz zengin birikimi ile bilge bir şehirdir” dedi.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla bir araya gelerek genel ve yerel hizmetler konusunda istişare etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Karaosmanoğlu, Yozgatlılar Derneği Başkanı Enver Uyar, Kocaeli Müteahhitler Birliği Derneği Başkanı Faruk Mamik ve yönetimini konuk ederken, Kartepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Koordinatörü Nurdan Köksal ve eğitimcilerinin yanı sıra Başiskele Öncü Gençlik Tiyatro Atölyesinde görev yapan sanatseverlerle bir araya geldi.
Birlik ve beraberliğin ne kadar öneminin konuşulduğu birliktelikte Karaosmanoğlu, “Kocaelimiz binlerce yıllık geçmişi olan çok zengin bir kültüre sahiptir. Bunu hep birlikte korumayı sürdüreceğiz. Tarihin bilinmeyen dönemlerinden günümüze kadar süzülerek gelen deneyimler, insan yaşayışlarındaki değişiklikler göçler, coğrafi ve iklimsel şartlar kuşkusuz bu kültürün oluşmasında çok büyük bir paya sahiptir. Mimaride, yemek kültüründe, yaşam tarzında, gündelik kıyafetlerde, resimde, edebiyatta velhasıl insan yaşamının olduğu bütün dallarda bu kültürel izler ve farklılıklar kendini gösterir” dedi.
Kocaeli’nin tarihine de değinen Karaosmanoğlu,“Tarih öncesi çağlardan bugüne kadar her zaman önemli bir merkez olmuş olan Kocaeli’de yaşıyoruz. Antik çağlar, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemini doya doya yaşamış her medeniyet, kendine has özellikleri kentimize nakış nakış işleyerek geleceğe iz bırakmıştır. Bu birikim aynen güngörmüş geçirmiş bir kişi gibi kentlere de bilgelik olarak yansımıştır. Kocaelimiz de bu anlamda engin birikimi ile bilge bir şehirdir” diye konuştu.

Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaelimiz zengin birikimi ile bilge bir şehirdir”

Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaelimiz zengin birikimi ile bilge bir şehirdir”

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