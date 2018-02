Başkan Karaosmanoğlu: “Milli yazılımın önemini çok iyi kavrayın”

Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi’nde bilişim laboratuvarı açılışına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Milli yazılımın önemini çok iyi kavrayın” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Okul Müdürü İbrahim Yıldırım ve öğretmenlerle de bir araya gelen Karaosmanoğlu, yeni oluşturulan Bilişim Teknoloji Laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve hayatlarında kendilerine başarılar dileyen Karaosmanoğlu, “Milli yazılımın önemini kavramanızı sizlerden rica ediyorum. Bugün ülke olarak yaşadığımız her alanda ki gelişmenin temelinde dijital kodlamanın olduğunu ifade etmek isterim” dedi.

Milli yazılımın önemine dikkat çeken Karaosmanoğlu, “İnanıyorum ki geleceğin güçlü Türkiye’sinde yazlım ve kodlamanın nedenli önemli olduğunu bugün yaşadığımız hadiselerde de daha net görüyoruz. Milli yazılımın önemini çok iyi kavrayan bir nesil ülkemizi kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedefi olan muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacaktır. Bizlerin gayreti de budur” diye konuştu.

Öğrencilerle olan buluşmasında spor salonu ihtiyacının dile getirilmesi nedeniyle bir açıklama yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Bu konu hakkında inşallah bir çalışmamız olacak. Okulun bahçesini inceledik. Alanımızın müsait olduğunu söylemek isterim. İnşallah yatırım planımıza alınması noktasında ve projenin oluşturulması için bir çalışma yapacağız” şeklinde konuştu.

Açılışın ardından gerçekleşen konferansa katılan Karaosmanoğlu, “Eğitimi çok önemsiyoruz. Kıymetli gençler her şeyin en güzeline layıksınız. Bizlerin imkânsızlıklar içerisinde eğitim aldığı dönemlerden bugün fiziksel anlamda sizlerin her türlü ihtiyacına dönük tüm ihtiyaçların karşılandığı okullara kavuştuk. Gençler hiçbir zaman karamsar olmayın. İdealiniz ve hedefleriniz olsun ki başarıyı yakalayabilin. Sizler güzel yetişeceksiniz, üreten ve paylaşan olacaksınız ki sizlerin başarılarıyla geleceğe daha güvenle bakabilelim. Sizler gözümüzün nurusunuz. Ne kadar iyi yetişirseniz bizler o kadar mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılan dilen Başkan Baran ise, “Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin başarıları nedeniyle kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. 15 Temmuz kahramanlarımızdan şehidimiz Ömer Halisdemir’in ismiyle yaptığımız konferans salonumuz da bir kez daha hayırlı olsun. İçerisinde bulunduğumuz bu alanda çok önemli sosyal içerikli toplantılar yapılacak, gençlerimizin gelişimine dönük eğitim programları hayata geçecek. Gençlerimizin bilimle, sanatla, kültürle, teknolojik alanda ki gelişmelerin yanı sıra kitap okuyan ve sorgulayan bir nesil olarak yetişmesini arzu ediyorum” açıklamasında bulundu.

Ayrıca etkinlikte Başkan Karaosmanoğlu, Okul Müdürü Yıldırım’dan eğitime verdiği desteklerden dolayı plaket aldı.