Başkan Karaosmanoğlu, öğrencileri ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında TBMM İlkokulu öğrencilerini makamında konuk etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında TBMM İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden Zeynep İclal Akçin, Melisa Bağnu Gümüş, Ahmet Asım Doğru ve Arda Aydıner, öğretmenleri Gamze Çoker Soysal ile birlikte Okul Müdürü İlyas Tosun’u makamında ağırladı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Karaosmanoğlu, “Çocuklarımızı, gençlerimizi yarınlara hazırlamak için yoğun biçimde çalışıyoruz ve onların zamanlarını doğru yerde kullanmaları için tesisleşmeye önem veriyoruz” dedi.

“TBMM’nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazileri rahmet yad ediyorum” diyen Başkan Karaosmanoğlu, “23 Nisan 1920 Türk milletinin yeniden dirilişinin ve şahlanışının timsalidir. Geldiğimiz bugün itibariyle inşallah çocuklarımızı geleceğe daha güvenle hazırlayacağız. Yerel yöneticiler olarak kentimizde yaşayan çocuklarımızın taleplerini önemsiyor ve onların gözleriyle projeler üretiyoruz. Çağın önüne geçmeleri için bilişim alanından kültüre, eğitimden spor merkezlerine kadar her alanda hizmetlerimizi kentimizin her noktasına ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Çocuklara daha huzurlu ve güvenli bir gelecek bırakmanın mücadelesini verdiklerini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Artık Türkiye kabuğunu yırtmıştır. Geleceğimizin nesillerini yetiştirmek için bizler yoğun bir mesai harcıyoruz. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Bayramımızı Kocaeli’de etkin ve en güzel şekilde kutlanılması için büyük organizasyonlar yapıyoruz. Renk, ırk, dil ayrımının olmadığı birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı ve 41 ülkeden çocukların katıldığı geleneksel bir etkinlikle bu önemli günü kutluyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.