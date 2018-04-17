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Başkan Karaosmanoğlu, Orhangazi semt konağını gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 12:36 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ile beraber Dilovası Belediyesi tarafından yapılan Orhangazi Mahallesi semt konağını incelendi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ile birlikte yapımı biten Orhangazi Semt Konağını inceledi.

Başkan Karaosmanoğlu, Orhangazi semt konağını gezdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ile beraber Dilovası Belediyesi tarafından yapılan Orhangazi Mahallesi semt konağını incelendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ile birlikte yapımı biten Orhangazi Semt Konağını inceledi. AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut’un da katıldığı incelemelerde Başkan Toltar yeni semt konağı hakkında Karaosmanoğlu’na bilgiler verdi. Binada incelemelerde bulunan Karaosmanoğlu, bu tarz modern semt konaklarının başka mahallelerde de olması gerektiğini dile getirdi.
Öte yandan 450 metrekare kapalı alana yapılan modern semt konağının üst katında kütüphane, bilgisayar odası, öğrenciler için çalışma odası yer alıyor. Alt katta ise taziye ve sosyal faaliyetlerde kullanılmak üzere toplantı salonu bulunuyor.

Başkan Karaosmanoğlu, Orhangazi semt konağını gezdi

Başkan Karaosmanoğlu, Orhangazi semt konağını gezdi

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