Başkan Karaosmanoğlu: “Yarının Recep Tayyip Erdoğan’ları Akademi Liseleri’nden yetişecek”

Derince Yunus Emre Akademi Lise tanıtım programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Allah’ın izniyle yarının Recep Tayyip Erdoğan’ları Akademi Liseleri’nden yetişecek” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterecek olan Akademi Lise’nin Derince Şubesi, düzenlenen tanıtım programıyla açıldı. Derince’nin Yenikent bölgesinde hizmete giren Akademi Lise’nin tanıtım programına, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Akademi Lise eğitmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Tanıtım programına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Belediyecilik sadece altyapı ve üstyapı yapmak değildir. Bizler yerel yönetimler olarak gençlerimizi önemsiyoruz. Allah’ın izniyle yarının Recep Tayyip Erdoğan’ları Akademi Liseleri’nden yetişecek” dedi.

Yaptığı açılış konuşmasında verilen desteklere teşekkür eden Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Başkanımız bize her yönde büyük destek veriyor. Yenikent Mahallemizde gençlerimizin ve liselerimizin yoğunluğu çok fazla. Böyle bir hizmetin gelmesi Yenikent için ihtiyaçtı. Bu ihtiyacı karşıladığı için eğitime olan katkısından dolayı başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Belediyecilik, sadece altyapı ve üstyapı yapmak değildir. Yerel yönetimlerin tüm sermayesi gençliktir. Gençlerimizle en iyi şekilde ilgilenmeye çalışıyoruz. İstikbalimiz gençlerle olacak. Gençlerine ideal vermeyen bir davanın kalıcı olması mümkün değildir” şeklinde konuştu.

İyi yetişen gençlerin geleceği güvenceye alacağını belirten Karaosmanoğlu, “Gençlerimizi iyi insan olarak yetiştirirsek geleceğe güvenle ve umutla bakarız. Bunun içinde bir emek vermemiz gerekiyor. Bizler yerel yönetimler olarak gençlerimizi önemsiyoruz. Hepimizin gençler üzerinde vebali var. Bizler Allah’ın izniyle yarının Recep Tayyip Erdoğan’ları Akademi Liselerden yetişecek. Hedefimiz; yarının büyüklerini yetiştirmektir” ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Karaosmanoğlu ve beraberindekiler Derince Akademi Lise Binası’nda incelemelerde bulundu. Daha sonra sanat atölyesinde ebru yapana Karaosmanoğlu, kayıt yaptırmaya gelen öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Derince Akademi Lise, Yenikent Mahallesi Galaksi İş Merkezi’nde hizmet verecek. 7 derslik, satranç sınıfı, el sanatları atölyesi, bilgisayar sınıfı, kütüphane, öğretmenler odası, rehberlik odaları, ofis personel odaları, kafe, bay-bayan mescit, spor salonu, bilgi işlem odası, depo, danışma, öğretmenler odası ve bekleme salonu lisede yer alacak.

Kayıt yapmak isteyen öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilirler.