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Başkan Karaosmanoğlu’ndan KO-MEK’e davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 11:48 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele’de hizmet veren KO-MEK kurs merkezlerini ziyaret etti.Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele’de hizmet veren KO-MEK Karşıyaka ve Bahçecik kurs merkezlerini ziyaret etti.

Başkan Karaosmanoğlu’ndan KO-MEK’e davet

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele’de hizmet veren KO-MEK kurs merkezlerini ziyaret etti.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele’de hizmet veren KO-MEK Karşıyaka ve Bahçecik kurs merkezlerini ziyaret etti. Ziyarete Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın yanı sıra Ak Parti Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan ve KO-MEK birim sorumluları katıldı.
Kurslara ve eğitimlere verilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, "KO-MEK’ler artık birer fabrika gibi Kocaeli’nin her bölgesinde kursiyerler ile birlikte üretiyoruz. Sizler buralara sahip çıkıp daha çok ilgi gösterdikçe bizler de daha iyisini yapmak için çalışıyoruz" dedi.
Kursiyerlerle uzun süre sohbet eden Başkan Karaosmanoğlu, kursiyerlere sağlıklı yaşam hakkında bilgiler vererek, "Evlerinizde oturmayın sizler gelin buralarda hem sosyal anlamda hem de bilgi anlamında kendinize bir şeyler katın" diyerek tüm vatandaşları KO-MEK kurslarına davet etti.
Ziyaretin ardından Karaosmanoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve beraberindeki heyet, kursiyerlerle fotoğraf çektirdi.

Başkan Karaosmanoğlu’ndan KO-MEK’e davet

Başkan Karaosmanoğlu’ndan KO-MEK’e davet

Başkan Karaosmanoğlu’ndan KO-MEK’e davet

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