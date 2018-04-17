Başkan Kartal’a plaket

Önder İmam Hatipler Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir ve Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Yunus Memiş, Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’a eğitime katkılarından dolayı plaket verdi.
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, Önder İmam Hatipler Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir’i ve Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Yunus Memiş’i makamında ağırladı. Gökdemir ve Memiş, Kartal’a eğitime olan katkılarından dolayı teşekkür ederek, plaket verdi.
Kartal ise, konuklarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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