Başkan Kaya, çalışmaları inceleyerek vatandaşın kandilini kutladı

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya Belpınar Mahallesi’nde yapılan parke çalışmasını inceleyip vatandaşın kandilini kutladı.

Geyve Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte parke ve asfalt çalışmalarına kaldıkları yerden devam ediyor. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya parke taşı döşenen Belpınar Mahallesi’ne gitti. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kaya vatandaşların çay davetine icabet ederek sohbet etti. Vatandaşların Miraç Kandili’ni kutlayan Başkan Kaya parke döşenecek bir sonraki adres olan Koru Mahallesi’ne geçerek vatandaşlarla buluştu.

Geyve belediyesi olarak ilçenin her noktasında çalışmalar yaptıklarını aktaran Başkan Murat Kaya “Bugün, ilçemize 21 kilometre uzaklıkta olan Belpınarı Mahallemize yaptığımız kilitli parke taşı çalışmalarımızı yerinde inceledik. İlçe merkezimize en uzak mahallelerinden biri olan Belpınarı Mahallemizde vatandaşlarımızın mübarek Cuma gününü ve Miraç Kandillerini kutladık. Ekip arkadaşlarımızla birlikte mahalle halkımızın çay davetine icabet ettik. İlgi ve alakalarından dolayı mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.

Geyve Belediye Başkanı Kaya belediyenin kendi tesislerinde ürettiği parke taşlarını ilçenin dört yanında ki yollara sereceklerini belirterek, “Göreve geldiğimizde söz verdik. İlçemizde kimsenin ayağına çamur değmeyecek dedik. Verdiğimiz sözü tutmak, başka talepleri varsa değerlendirmek için ziyaretler yaptık. İnşallah planladığımız gibi Geyve’mizin dört yanında ki yolları asfalt ve parke ile kaplayacağız” diye konuştu.