Başkan Kayda, Afrin’deki Mehmetçiklere selam gönderdi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e selam gönderdi.

Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Salihlili Mehmetçikler, operasyonda kullandıkları roket mermisinin üstüne yazdıkları yazıyla Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya selam gönderdi. Afrin’de görev yapan hemşehrisinden gelen “Zeytin Dalı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya selam olsun” mesajı ile mutlu olduğunu ifade eden Başkan Kayda, fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak askerimize jest yaptı. Başkan Kayda, “Kahramanlarımızdan selam var, aleyküm selam yiğidim. Rabbim, sana ve tüm Mehmetçiklerimize güç kuvvet versin. Salihli halkının da sizlere selamı var. Tüm operasyonlardan başarıyla çıkarak sağ salim geri dönmeniz için dua ediyoruz” dedi.