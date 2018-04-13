Başkan Kazım Kurt, ESÇEP üyeleri ile buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu (ESÇEP) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette ESÇEP üyeleri gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında Başkan Kurt’a bilgi verdi. Platform üyeleri, sadece Termik Santral ve çevre mücadelesi için kurulan ESÇEP’in hukuksal çerçeve içerisinde bu mücadeleyi sonuna kadar devam edeceklerini ifade etti. Platform üyeleri, Kömürlü Termik Santral’in çevreye vereceği zararları Eskişehirlilere ve yerel yöneticilere anlatmaya devam edeceklerini belirterek, Başkan Kurt’un ve Odunpazarı Belediyesi’nin bu süreçte verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Kömürlü Termik Santral konusunun bir an önce çözüne kavuşması gerektiğini ifade etti. Enerji üretim konusunda tek seçeneğin Kömürlü Termik Santral olmadığını belirten Başkan Kurt, Eskişehir’in verimli arazilerine yapılmak istenen Termik Santralin yapılmaması konusunda mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.
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