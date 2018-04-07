Başkan Kılıç’ın köy ziyaretleri devam ediyor

Muş Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, köy ziyaretleri kapsamında Mezra köyünü ziyaret etti.
Köylüler tarafından karşılanan Başkan Kılıç, köy meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Kılıç, “Köylerimiz sıkıntı çekerken bizler koltuğumuzda oturamayız” dedi.
“Ayaklarına gitmeliyiz”
Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, köylü vatandaşların ayaklarına gittiklerini ifade ederek, “Köylü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını sorun ve sıkıntılarını görmeye geldik. Ne problemleri varsa çözmek için gerekli mercilere dosyalar halinde başvurumuzu yapacağız. Her gittiğimiz köyde 5 dosya hazırlıyoruz. Bu dosyalar Cumhurbaşkanımız, Başbakanlığımız, Genel Başkanlığımız, Valiliğimiz ve Kaymakamlığımıza sunacağız. Bugün de ziyaretlerimiz kapsamında Mezra köyümüzdeyiz. Yarın başka köylere gideceğiz. Gün, koltukta oturma zamanı değil vatandaşa gitme zamanıdır” dedi.
Mezra köyü sakinleri ise, “Köy halkı olarak sorun ve sıkıntılarımızı Başkan Kılıç’a ilettik. Başkanımız, köyün sorun ve sıkıntılarımızı gerekli mercilere ileteceğini belirtti. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyoruz dediler.
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