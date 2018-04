Başkan Kocamaz, hizmet tanıtım toplantılarını Gülnar’da tamamladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kırsal bölgelerdeki hizmet adaletsizliğini ortadan kaldırmak için çalıştıklarını belirterek, "Bu ülkenin kurtuluşunda bu dağın çocuklarının, Yörük ve Türkmenlerin çok büyük payı var. Bu dağların çocukları ülke için mücadele ediyor. Ülkenin sigortası olan bu bölgelere hizmet etmek adeta ibadet gibi” dedi.

Kocamaz, ’4. Hizmet Yılı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı’ turunu Gülnar ilçesinde sonlandırdı. İlçede vatandaşların sevgi seli ile karşılanan Başkan Kocamaz, büyük bir coşku ile Gülnarlılar ile bir araya geldi. Mersin genelinde verilen hizmetlerin yer aldığı tanıtım filmi ve Gülnar’a özel tanıtım filminin ardından konuşan Kocamaz, Mersin’in tüm ilçeleri olduğu gibi Gülnar’ın da kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

“Ülkenin sigortası olan bu bölgelere hizmet etmek adeta ibadet gibi”

Değişen büyükşehir yasası ile Gülnar’a geçmiştekinden daha farklı olarak hizmet vermeye başladıklarını anlatan Kocamaz, "Bizi destelediniz ve bizi getirdiğiniz görevde omzumuza çok daha büyük vebal yüklendi. O günden bu yana gece gündüz demeden koşuyor, koşturuyor, her yere hizmet götürmeye gayret ediyoruz. Büyükşehir’in 4 yıldır süren hizmet atağı Mersin’in her tarafını ve dolayısıyla Gülnar’ı kapladı. Cumhuriyet tarihinde görülmeyen hizmetler 4 yıl içerisinde gerçekleşti. Problem sadece yol su değil. Bizim insanımızın desteğe ihtiyacı var. Bizim insanımız çalışkan. Vatandaşımızın üretim yaptığı bölgelerde kullanma suyu yoktu. Göreve geldiğimiz günden itibaren dağıttığımız su boruları sayesinde vatandaşımızın ürünü ve ürün kalitesi arttı” diye konuştu.

Gülnar’a geçmiş dönemlerde yapılmayan gecikmiş hizmetleri bir an önce vermeye gayret ettiklerini ve Gülnar’ın 4 yılda ayağa kalktığını belirten Kocamaz, “Gülnarlı çiftçilerimizin yetiştirdikleri elmaları görünce gurur duydum. Ama bunların 20 kuruşa satıldığını duyunca üzüldüm ve hemen soğuk hava deposunu hizmete sunmamız gerektiğini düşündüm. Şu anda o depodaki elmalar daha önce satıldığı fiyatın 10 katına satılacak noktaya geldi. İhtiyaçlar çok ama bunları yerine getirmek bizim boynumuzun borcu. Her yere adil hizmet götürüyoruz. Bu ülkenin kurtuluşunda bu dağın çocuklarının, Yörük ve Türkmenlerin çok büyük payı var. Bu dağların çocukları ülke için mücadele ediyor. Ülkenin sigortası olan bu bölgelere hizmet etmek adeta ibadet gibi” ifadelerini kullandı.

“İnatla hizmeti kırsaldan kente götüreceğiz”

Kırsala hizmet yaparken gecikmiş adaletsizliğin bir hak olarak vatandaşlara ulaştırılmasından mutluluk duyduğunu kaydeden Kocamaz, “Bazıları kırsal bölgelere hizmet vermemizden rahatsız oluyorlar. Ama bunu kabullenmek zorundalar. Biz adaletsizliği ortadan kaldırmak için daha önce verdiğimiz sözün sonuna kadar arkasında duracağız. İnatla hizmeti kırsaldan kente götüreceğiz. İnşallah en geç 2 yıl içerisinde Gülnarımıza yıllardır özlemini çektiği içme suyu gelmiş olacak ve Gülnar’ın 100 yıllık ihtiyacını karşılamış olacak. Biz olaylara hiç bir zaman günü kurtarmak anlayışı ile bakmadık. Desinler diye hiç bir iş yapmadık. Bugün yaptığımız otogar Gülnar’ın 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak. Biz her işi gelecek kuşaklara hizmet edebilecek şekilde yapıyoruz. Mersin genelindeki hizmetleri ve Gülnar’daki hizmetleri biliyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin. Bize verdiğiniz destekleri inşallah boşa çıkarmayacağız. Sizlerin güvenine layık olabilmek için mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.