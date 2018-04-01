Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Allah bize ömür verdiği sürece Mersinliye hizmet etmeye ve hizmetkar olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Kocamaz, ‘Hizmette 24, Mersin’e Hizmette 4. Yıl’ tanıtım ve bilgilendirme toplantıları kapsamında Anamur’da vatandaşların huzuruna çıktı.

Göreve geldiğinden bu yana Mersin’e üretken belediyecilik anlayışıyla hizmetler yaptığını söyleyen Başkan Kocamaz, “Bugüne kadar hizmet almakta zorlanan Anamur ilçemiz, bugün dağıyla, taşıyla, ovasıyla gerek yol bakımından gerekse içme suyu bakımından çağ atladı. Elbette daha yapacaklarımız bitmedi. Kesintisiz bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Allah bize ömür verdiği sürece Mersinliye hizmet etmeye ve hizmetkar olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Kocamaz’ın konuşmasının ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinin yer aldığı tanıtım filminin izlenmesinin ardından protokol üyeleri ile birlikte Anamur Dosteli Market, Halkalı Yaylası İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi, Malaklar Mahallesi ve Cezaevi İçmesuyu Tesisi, Boğuntu Mahallesi İsale ve Şebeke Hattı, İlçe Merkezi İçmesuyu Terfi Hattı Deplase ve Terfi Binası Bakım Onarım İşi açılış töreni gerçekleşti.

Toplantıda, Başkan Kocamaz’a çiçek ve dokuma halı hediye edildi.