HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Başkan Kocaoğlu: Sendika yüzde 12.5'lik artışı kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 23:00 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu İZSU, ESHOT, İZULAŞ, İZBELCOM ve İZBETON'da çalışan ve 5 bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde, sendikanın yüzde 12.5'lik artışı kabul ettiğini belirterek uzlaşma sağladıklarını açıkladı. Başkan Kocaoğlu, Tuncay Özkan ile Bülent Tezcan'ın tartıştığı yönünde çıkan haberlere dair de "Öyle bir şey olduğuna ihtimal vermiyorum" dedi.

Başkan Kocaoğlu: Sendika yüzde 12.5'lik artışı kabul etti

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu İZSU, ESHOT, İZULAŞ, İZBELCOM ve İZBETON'da çalışan ve 5 bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde, sendikanın yüzde 12.5'lik artışı kabul ettiğini belirterek uzlaşma sağladıklarını açıkladı. Başkan Kocaoğlu, Tuncay Özkan ile Bülent Tezcan'ın tartıştığı yönünde çıkan haberlere dair de "Öyle bir şey olduğuna ihtimal vermiyorum" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Büyükşehir Belediyesi ile belediye kuruluşlarından İZSU, ESHOT, İZULAŞ, İZBELCOM ve İZBETON'da çalışan işçiler için yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varıldığını açıklayan Başkan Kocaoğlu, Türk İş'e bağlı Belediye İş ile sözleşmeyi imzaladıklarını söyledi. Bugün, İZBETON'da grev kararı alan sendikanın böylece greve çıkmasına gerek kalmadığını belirtti.
'O İŞLERE BEN BAKMIYORUM'
Başkan Aziz Kocaoğlu, basınla ilişkilerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın, İzmir yerine İstanbul'dan aday yapılmasına tepki göstererek Bülent Tezcan ile tartıştığı ve yumruklaştığı yönünde iddialara, "Öyle bir şey olduğuna ihtimal vermiyorum. Bunun muhatabı da ben değilim. Samimi söylüyorum nerede, ne olduğundan haberim yok. Genel merkezin listesini görmek benim işim de değil. Ben ne İzmir listesini gördüm ne başka bir şey gördüm. Basından öğrendim" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERYırtık pantolonu giyince bu hale geldiYırtık pantolonu giyince bu hale geldi
Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktıMelih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onayCumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

CHP'li aday Ferda Kudunoğlu baş döndürdü!

CHP'li aday Ferda Kudunoğlu baş döndürdü!

Adnan Oktar'ın iftar sofrası şoke etti! 'Cennet sofrası'

Adnan Oktar'ın iftar sofrası şoke etti! 'Cennet sofrası'

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

CNN Türk'ten Gülay Özdem hangi kanalla anlaştı? Gülay Özdem kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

CNN Türk'ten Gülay Özdem hangi kanalla anlaştı? Gülay Özdem kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Cuma namazı vakti saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte 25 Mayıs il il namaz vakitleri

Cuma namazı vakti saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte 25 Mayıs il il namaz vakitleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.