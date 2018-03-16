HABER

Başkan Kocaoğlu’ndan “sosyal devlet” çıkışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

1973 yılında mezun olduğu DEÜ İktisat Fakültesinde öğrencilerle buluşan Başkan Aziz Kocaoğlu, anılarını ve hayat felsefesini anlattı.

Başkan Kocaoğlu’ndan “sosyal devlet” çıkışı

1973 yılında mezun olduğu DEÜ İktisat Fakültesinde öğrencilerle buluşan Başkan Aziz Kocaoğlu, anılarını ve hayat felsefesini anlattı. Genç iktisatçı adaylarının sosyal devletle ilgili sorularını yanıtlayan Başkan Kocaoğlu, “Sosyal devlet, daireleri ve dükkanları olan adamlara sırf 65 yaşını doldurdu diye ‘bedava ulaşım kartı’ vermek değildir. Bizim asıl asgari ücretle karı-koca çalışan, düşük kira versin diye kenar semtte oturan ve çocuğunu okutacak, besleyecek, süt alacak parayı bulmakta zorlanan insanların ulaşımını sübvanse etmemiz gerekiyor. Sosyal adalet böyle olur” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği’nin (İZİMDER) “Bizimkiler Nasıl Başardı” adlı paneline konuk oldu. 1973 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olan Başkan Kocaoğlu, sonraki yıllarda DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine (İİBF) dönüştürülen okulun yeni öğrencileriyle bir araya gelerek onların sorularını yanıtladı; anılarını ve hayat felsefesini anlattı.
Dokuzçeşmeler Kampüsündeki Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı Konferans Salonunda gerçekleşen panelin moderatörlüğünü İİBF öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Özdemir üstlendi. Genç iktisatçı adaylarıyla bir araya gelen Başkan Aziz Kocoğlu, 45 yıl önce mezun olduğu ve o dönem Ege Üniversitesine bağlı olan İktisat Fakültesi’nin Türkiye’nin en nitelikli eğitim veren kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Sosyal devletin tanımı
Öğrencilerin hak, hukuk, adalet, eşitlik ve sosyal devlet konularında yoğunlaşan sorularını büyük dikkatle dinleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “Devlet, doğru kurallar koymak zorundadır. Sosyal devlet, ihtiyacı olan öğrencinin, vatandaşın barınma, giyinme, beslenme gibi ihtiyaçlarını karşıladığı zaman sosyal devlet olur. Sosyal devlet, daireleri ve dükkanları olan adamlara sırf 65 yaşını doldurdu diye ‘bedava ulaşım kartı’ vermek değildir. Bizim asıl asgari ücretle karı-koca çalışan, düşük kira versin diye kenar semtte oturan ve çocuğunu okutacak, besleyecek, süt alacak parayı bulmakta zorlanan insanların ulaşımını sübvanse etmemiz gerekiyor. Sosyal adalet böyle olur” şeklinde konuştu.

Öğrencilere tavsiye
Fakülte öğrencilerine, 45 sene önce kendisinin de aynı yollardan geçtiğini hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, onlara şu tavsiyelerde bulundu: “Sizin nasıl hissettiğinizi, neler düşündüğünüzü biliyorum. Bana ’ne yapmalıyız’ diye sorarsanız, mutlaka kariyer planlaması yapmanızı ve sevmediğiniz işi yapmamanızı öneririm. Tabii lisan çok önemli. Ortaokulda kaçırdığın şeyi lisede yakalayamazsın. Yerinde ve zamanında okuyup kendimizi yetiştireceğiz. Bir de ne olursanız, kim olursanız olun; isterseniz dünyanın en güçlü adamı olun, evrensel ahlak kurallarına uymalı ve bu kuralları kendinize ilke edinmelisiniz. Yaşam, adam gibi adam olmaktır. Bunu ilke edinirseniz, karşınıza çıkan tüm engelleri aşabilirsiniz. Ayağınız taşa takılsa da sallanır ama düşmezsiniz. Benim hayat felsefem, ortaokulda matematik hocam Güner Basa’nın defterime yazdığı bir nottur. ‘Yapamam deme yapan senden üstün değil’. O söz benim rehberim oldu ve bir anahtar gibi bana bütün kapıları açtı; hep motivasyon kaynağım oldu.”
Toplantı sonunda Fakülte Dekanı Prof. Dr. Kamil Tügen ile İZİMDER ve Genç İZİMDER üyeleri, Başkan Kocaoğlu’na teşekkür plaketleri takdim etti.

Başkan Kocaoğlu’ndan “sosyal devlet” çıkışı

Başkan Kocaoğlu’ndan “sosyal devlet” çıkışı

Başkan Kocaoğlu’ndan “sosyal devlet” çıkışı

Başkan Kocaoğlu’ndan “sosyal devlet” çıkışı

'35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı''35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı'
Afrin'de şok görüntüler! Afrin'de şok görüntüler!
İşte düşen Türk jetindeki pilotun kuleyle son konuşmasıİşte düşen Türk jetindeki pilotun kuleyle son konuşması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme

İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

Kan donduran cinayet! 'Dedikodu yaptı' diye öldürdüler

Kan donduran cinayet! 'Dedikodu yaptı' diye öldürdüler

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

FETÖ'nün yeni planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi mi? Hüseyin Gülerce yazdı

FETÖ'nün yeni planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi mi? Hüseyin Gülerce yazdı

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Cumartesi gününe dikkat!

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Cumartesi gününe dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.