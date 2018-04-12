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Başkan Köksoy “Evlilik Okulu” programına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 16:22 | Son Güncelleme

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, İl Müftülüğü ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) işbirliği ile hayata geçirilen “Evlilik Okulu” projesinin bu haftaki konuğu oldu.Ardahan Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda “Evlilik Okulu” katılımcılarına bir konuşma yapan Başkan Köksoy, “Öncelikle bizi böylesine anlamlı programda sizlerle bizleri buluşturduğu için Değerli Müftü hocamız Şaban Kondi’ye, İl Müftülük personeline ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Başkan Köksoy “Evlilik Okulu” programına katıldı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, İl Müftülüğü ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) işbirliği ile hayata geçirilen “Evlilik Okulu” projesinin bu haftaki konuğu oldu.
Ardahan Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda “Evlilik Okulu” katılımcılarına bir konuşma yapan Başkan Köksoy, “Öncelikle bizi böylesine anlamlı programda sizlerle bizleri buluşturduğu için Değerli Müftü hocamız Şaban Kondi’ye, İl Müftülük personeline ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada öğreneceğiniz bir kelime belki de hayatınızın kurtulmasına,mutluluğunuza ve bir sıkıntıdan kurtulmanıza vesile olacaktır” dedi.
Aile içi iletişimden çocuk eğitimine, aile ekonomisinden manevi-kültürel değerlerin benimsetilmesinin önemine değinen Başkan Köksoy, “Hepinizin çok çeşitli sorunları vardır insanın olduğu yerde sorun vardır, insan demek noksan demek, insan noksan olan yerde olur noksanlıkları imtihanı vermek için insan vardır ve insan, insan olmak için ne kadar çok fedakarlık yaparsa ne kadar yük çekerse o zaman insanlığı kemale eriyor. Kimin yükünü kendi hanımefendisinin yükünü, çocuğunun yükünü, dostunun, akrabasının ve komşusunun yükünü çektikçe insanlık özelliği artıyor. Elbetteki hem ülkemizin, milletimizin ve şehrimizin temel taşı ailedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in aile hadis-i şerif şöyledir; insanın evi cennetidir. En huzur bulduğu yer çatısının altında eşiyle, çocukları ve sevdikleriyle bir arada olduğu yer. Bugün öyle bir asırdayız ki bundan 5-10 yıl önce hepimiz çeşitli sıkıntılar yaşıyorduk ekmek, çorba eksik oluyordu, giyecek ve ayakkabı eksik oluyordu, şimdi şükürler olsun, eksik olanda varsa Allah devletimize zeval vermesin bir şekilde tamamlanıyor. O zeval çok önemli çünkü devlet bu içinde bulunduğumuz binanın çatısı gibi, bu çatı olmadığı zaman yağmuru, karı, rüzgarı, her şeyi aşağı indirir hayatı zorlaştır onun için Allah devletimize zeval vermesin, milletimizin birliğini daim kılsın” dedi.
Başkan Köksoy, göreve geldiği süre için yapılan hizmet ve yatırımları slayt eşliğinde katılımcılara anlattı belediye tarafından projesi hazır olan ve planlanan yatırımlardan bahsetti.

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