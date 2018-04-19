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Başkan Köksoy, kapalı otopark inşaat çalışmasını yerinde inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 17:38 | Son Güncelleme

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Belediye tarafından yapımı devam eden, kapalı otopark inşaat alanında çalışmaları yerinde inceledi.Otopark inşaat alanında Belediye Özel Kalem Müdürü Erol Özer, Fen İşleri Müdürü Yakup Aksel, İnşaat Mühendisi Serap Aydemir ve yüklenici firma yetkilileri hazır bulundu.Başkan Köksoy sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Köksoy, kapalı otopark inşaat çalışmasını yerinde inceledi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Belediye tarafından yapımı devam eden, kapalı otopark inşaat alanında çalışmaları yerinde inceledi.
Otopark inşaat alanında Belediye Özel Kalem Müdürü Erol Özer, Fen İşleri Müdürü Yakup Aksel, İnşaat Mühendisi Serap Aydemir ve yüklenici firma yetkilileri hazır bulundu.
Başkan Köksoy sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Köksoy, kapalı otopark inşaat çalışmasını yerinde inceledi

Başkan Köksoy, kapalı otopark inşaat çalışmasını yerinde inceledi

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