HABER

Başkan Köksoy; “Küçük esnafın korunması için tedbirler alınmalı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 09:29 | Son Güncelleme

Ardahan’da Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir Bal, başkanlığında “Ardahan da ekonomi” programı düzenlendi.

Başkan Köksoy; “Küçük esnafın korunması için tedbirler alınmalı”

Ardahan’da Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir Bal, başkanlığında “Ardahan da ekonomi” programı düzenlendi. Programda konuşan Belediye Başkanı Faruk Köksoy; “Küçük esnafın korunması için tedbirler alınmalı” dedi.
Toplantı da, Ardahanlı esnaf ve iş adamlarının yatırım teşvikleri hakkında soru ve önerileri dinlendi, devletin sağladığı teşvikler hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.
Başkan Köksoy, toplantıda yaptığı değerlendirmede küçük esnafı zor duruma sokan, büyük market zincirlerinin haddinden fazla mağaza sayısına ulaşması ile internet üzerinden alışverişin oluşturduğu olumsuzlukları sıraladı.
Başkan Köksoy, “Günlük hayat devam ederken Anadolu da ve bizde ulusal marketler şube açmaya devam ediyor, esnafımız bitiş sürecinde. Malumunuz, esnafımız Şehirlerimizin, tapusu, ruhu ve geleceği her anlamda şehri temsil eden sektördür. Esnafımız ulusal marketlerin tekelleşmesinden ve hâkim olmasından çok muzdarip, dükkânlarını ve işyerlerini kapatıyorlar. Yeni gençlikte de tekrar iş yeri açma imkanı ortadan kalkıyor, çünkü böyle bir güç ile rekabet etmeleri mümkün değil. Bu hususta gerekli yasal düzenlemeyi yaparak, marketlerin açılışının sınırlandırılmasını talep ediyoruz. Diğeri ise Elektronik Alışveriş; 10 binlere fabrika fiyatıyla satış yapan bir malı, günde 2-3 parça satan esnafımızın rekabet etmesi mümkün değildir” diye konuştu.

CIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldüCIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldü
Cübbeli Ahmet'in deizme kaydıran kitabı!Cübbeli Ahmet'in deizme kaydıran kitabı!
İşte dolarda son durumİşte dolarda son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!

Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!

Rusya dünyanın en derin mağarasına indi

Rusya dünyanın en derin mağarasına indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye-ABD arasında krize neden olan papazın yargılanmasına yarın başlanıyor

Türkiye-ABD arasında krize neden olan papazın yargılanmasına yarın başlanıyor

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: 3 devirli ikramiyeye 3 talihli

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: 3 devirli ikramiyeye 3 talihli

Adana'da FETÖ operasyonu! 90 bin dolar ele geçirildi

Adana'da FETÖ operasyonu! 90 bin dolar ele geçirildi

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Ankara'da askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...

Ankara'da askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...

Antalya'da sahibi öldü diye girilen evde şoke eden manzara!

Antalya'da sahibi öldü diye girilen evde şoke eden manzara!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.