Başkan Köksoy; “Küçük esnafın korunması için tedbirler alınmalı”

Ardahan’da Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir Bal, başkanlığında “Ardahan da ekonomi” programı düzenlendi. Programda konuşan Belediye Başkanı Faruk Köksoy; “Küçük esnafın korunması için tedbirler alınmalı” dedi.

Toplantı da, Ardahanlı esnaf ve iş adamlarının yatırım teşvikleri hakkında soru ve önerileri dinlendi, devletin sağladığı teşvikler hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.

Başkan Köksoy, toplantıda yaptığı değerlendirmede küçük esnafı zor duruma sokan, büyük market zincirlerinin haddinden fazla mağaza sayısına ulaşması ile internet üzerinden alışverişin oluşturduğu olumsuzlukları sıraladı.

Başkan Köksoy, “Günlük hayat devam ederken Anadolu da ve bizde ulusal marketler şube açmaya devam ediyor, esnafımız bitiş sürecinde. Malumunuz, esnafımız Şehirlerimizin, tapusu, ruhu ve geleceği her anlamda şehri temsil eden sektördür. Esnafımız ulusal marketlerin tekelleşmesinden ve hâkim olmasından çok muzdarip, dükkânlarını ve işyerlerini kapatıyorlar. Yeni gençlikte de tekrar iş yeri açma imkanı ortadan kalkıyor, çünkü böyle bir güç ile rekabet etmeleri mümkün değil. Bu hususta gerekli yasal düzenlemeyi yaparak, marketlerin açılışının sınırlandırılmasını talep ediyoruz. Diğeri ise Elektronik Alışveriş; 10 binlere fabrika fiyatıyla satış yapan bir malı, günde 2-3 parça satan esnafımızın rekabet etmesi mümkün değildir” diye konuştu.