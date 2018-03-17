Başkan Köksoy muhtarlarla bir araya geldi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer, Yenimahalle Muhtarı İsmail Bulutlar ve Kaptanpaşa Mahallesi Muhtarı Efrail Yıldız’la bir araya gelerek mahalle muhtarlarımızın talep ve isteklerini dinledi.
Başkan Köksoy, Ardahan Belediyesinin il genelindeki yapmış olduğu, mahalleleri de kapsayan çalışmalarından bahsetti.
Muhtar ziyaretinde Belediye Özel Kalem Müdürü Erol Özer ve Muhtar İşleri Müdürü Murat Karaçelik de hazır bulundu.
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