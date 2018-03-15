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Başkan Korkut: “Eski Erzurum’u nasıl kaybettik”

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 11:27 | Son Güncelleme

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Ali Korkut, Prof.

Başkan Korkut: “Eski Erzurum’u nasıl kaybettik”

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Ali Korkut, Prof. Murat Küçükuğurlu’nun 1800’lerin Erzurum’unu dönemin Rus, İngiliz ve Fransız haritalarından yola çıkarak hazırladığı haritasını inceledi.
Ali Korkut, haritada ismi silinmiş hanlar, hamamlar, kervan saraylar, değirmenler gibi çok sayıda eserin yok olduğunu görmenin acı verdiğini söyledi.
Eski Erzurum’un değerlerinin korunamamasının tarihi hatıralar, kültür unsurları olduğu gibi milli servetin de kaybedilmesi olarak değerlendirdi. Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, “Keşke harita üzerinde gördüğüm değerlerimiz kaybolmasaydı” dedi.
Haritanın içeriği hakkında Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu’dan bilgi alan Başkan Korkut, zaman içinde yok olan eserler karşısında üzüntüsünü gizleyemedi.
Erzurum’un medeniyetlere beşiklik etmiş bir kent olduğunu anımsatan Başkan Korkut, “Osmanlı dönemi haritası gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş. Murat hocamızı tebrik ediyorum. Ancak ortaya çıkan sonuç bir hayli üzücü. Adını yeni duyduğumuz mahalleler, hanlar, hamamlar, saraylar keşke bu değerler günümüze kadar gelebilseydi. Bizim belediyecilik anlayışımız işte bunu gerektiriyor. Her bir adımımızı, geçmişimizi geleceğe, bir sonraki kuşaklara aktarmak için atıyoruz. Tarihi eserlerimize verdiğimiz değer ve önemi gerçekleştirdiğimiz projelerle ortaya koyuyoruz. Bugün başta Üç Kümbetler olmak üzere, tarihi Murat Paşa Cami ve eski Erzurum Evleri ile ilgili yaptığımız çalışmalar en güzel örneklerimizdir” diye konuştu.
Ali Korkut, önemli ölçüde kaybedilen eski Erzurum’un, yarının milli servetinin de kaybedilmesi anlamına geldiğini söyledi.
Korkut, "En önemli işimiz, şehir olarak var olan mevcut tarihi eserleri layıkıyla korumak, yarınlara ulaşmasını sağlamaktır. Şehirde kültür turizminden beklentimiz var ise, ki çok büyük bir servetin üzerinde oturuyoruz. Bunları korumak ve çeşitli destinasyonlarla sunmak vazifemiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.

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