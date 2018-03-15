Başkan Korkut: “Eski Erzurum’u nasıl kaybettik”

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Ali Korkut, Prof. Murat Küçükuğurlu’nun 1800’lerin Erzurum’unu dönemin Rus, İngiliz ve Fransız haritalarından yola çıkarak hazırladığı haritasını inceledi.
Ali Korkut, haritada ismi silinmiş hanlar, hamamlar, kervan saraylar, değirmenler gibi çok sayıda eserin yok olduğunu görmenin acı verdiğini söyledi.
Eski Erzurum’un değerlerinin korunamamasının tarihi hatıralar, kültür unsurları olduğu gibi milli servetin de kaybedilmesi olarak değerlendirdi. Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, “Keşke harita üzerinde gördüğüm değerlerimiz kaybolmasaydı” dedi.
Haritanın içeriği hakkında Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu’dan bilgi alan Başkan Korkut, zaman içinde yok olan eserler karşısında üzüntüsünü gizleyemedi.
Erzurum’un medeniyetlere beşiklik etmiş bir kent olduğunu anımsatan Başkan Korkut, “Osmanlı dönemi haritası gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş. Murat hocamızı tebrik ediyorum. Ancak ortaya çıkan sonuç bir hayli üzücü. Adını yeni duyduğumuz mahalleler, hanlar, hamamlar, saraylar keşke bu değerler günümüze kadar gelebilseydi. Bizim belediyecilik anlayışımız işte bunu gerektiriyor. Her bir adımımızı, geçmişimizi geleceğe, bir sonraki kuşaklara aktarmak için atıyoruz. Tarihi eserlerimize verdiğimiz değer ve önemi gerçekleştirdiğimiz projelerle ortaya koyuyoruz. Bugün başta Üç Kümbetler olmak üzere, tarihi Murat Paşa Cami ve eski Erzurum Evleri ile ilgili yaptığımız çalışmalar en güzel örneklerimizdir” diye konuştu.
Ali Korkut, önemli ölçüde kaybedilen eski Erzurum’un, yarının milli servetinin de kaybedilmesi anlamına geldiğini söyledi.
Korkut, "En önemli işimiz, şehir olarak var olan mevcut tarihi eserleri layıkıyla korumak, yarınlara ulaşmasını sağlamaktır. Şehirde kültür turizminden beklentimiz var ise, ki çok büyük bir servetin üzerinde oturuyoruz. Bunları korumak ve çeşitli destinasyonlarla sunmak vazifemiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.
e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir
Menbiç görüşmesi ertelendi!
İlişkiye girmeyi reddeden sevgilisinin kafasını kesti
İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'
Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı
İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!
AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...
Rusya'dan çok sert açıklama: Yanıt vermek için beklemeyeceğiz
Bomba iddia! Güvenlikçiler Beyaz Saray'dan dışarı attı
Bu halinden eser kalmadı! Victoria's Secret modeli isyan etti
İnternette 60 saniye içinde yaşananlara inanamayacaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum