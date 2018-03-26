Başkan Köşker, Afyonluları ağırladı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kocaeli Afyonlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ağırladı.
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kocaeli Afyonlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cafer Üstü, bölge yöneticileri ve yeni yönetimini ağırladı. Ziyarette Dernek Başkanı Üstü, yapılan projeler hakkında Köşker’e bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Köşker, “Yeni yönetim hayırlı olsun. Allah güzel işler yapmayı nasip etsin. Hemşeri dernekleri çok güzel işlere imza atıyor. İnsanların sosyal anlamda, kaynaşması, birlik ve beraberlik içinde olması noktasında önemli hizmetler veriyor. Bizler de bu anlamda derneklerimize elimizden geldiğince destek olmaya devam ediyoruz” dedi.
Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.
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