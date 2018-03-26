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Başkan Köşker hafta sonunu yoğun geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 12:28 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker hafta sonu boyunca Gebze’de gerçekleşen etkinliklere katıldı.Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker hafta sonunu yoğun geçirdi.

Başkan Köşker hafta sonunu yoğun geçirdi

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker hafta sonu boyunca Gebze’de gerçekleşen etkinliklere katıldı.
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker hafta sonunu yoğun geçirdi. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlik Merkezi temel atma töreni olmak üzere birçok programa katıldı. Temel atma törenindeki konuşmasında, projenin Gebze’ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Köşker daha sonra AK Parti İlçe Gençlik Kollarının düzenlediği Masa Tenisi Turnuvası ve Gençlik Hizmetlerinin düzenlediği Basketbol Turnuvası’na katıldı. Güne spor ile devam eden Köşker daha sonra Gebzespor ve Karasuspor arasında oynanan futbol maçını izledi. Gebzespor’un 2-1 kazandığı maçta Başkan Köşker yönetim ve futbolcuları tebrik etti. Son olaraksa Köşker Elazığlılar Derneği’nin yeni hizmet binası açılışına katıldı.

Başkan Köşker hafta sonunu yoğun geçirdi

Başkan Köşker hafta sonunu yoğun geçirdi

Başkan Köşker hafta sonunu yoğun geçirdi

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