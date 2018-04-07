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Başkan Köşker, meclisi ‘Macera’da ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 15:05 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Belediye Meclisi üyelerine, ‘Macera ve Aksiyon Parkını’ tanıttı.Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Gebze’yi cazibe merkezi haline getirecek olan Macera ve Aksiyon Parkı’nı Gebze Belediyesi Meclis üyelerine tanıttı.

Başkan Köşker, meclisi ‘Macera’da ağırladı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Belediye Meclisi üyelerine, ‘Macera ve Aksiyon Parkını’ tanıttı.
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Gebze’yi cazibe merkezi haline getirecek olan Macera ve Aksiyon Parkı’nı Gebze Belediyesi Meclis üyelerine tanıttı. Eskihisar’da bulunan ve toplam 103 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Macera ve Aksiyon Parkı’nı Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile birlikte gezen belediye meclis üyeleri projeyi çok beğendi. Başkan Köşker’in ev sahipliğinde yapılan geziye belediye başkan yardımcıları Engin Güzel, Nilay Ayran, başkan danışmanı Şakir Bitmez ve Gebze Belediyesi’nin AK Partili ve CHP’li meclis üyeleri katıldı.
Park hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Köşker, “Sadece Gebze halkına değil tüm çevre illerden adrenalin tutkunlarını buraya çekecek bir projeye imza attık” dedi.
Macera ve Aksiyon Parkındaki inceleme gezilerinin ardından meclis üyeleri Barış Parkının hemen yanı başında inşa edilen Barış Sosyal Tesisi’nde incelmelerde bulundu. 2 bin 770 metrekare üzerine inşa edilen ve 3 kattan oluşan tesisi inceleyen meclis üyeleri tesisin bölge halkı için oldukça faydalı olacağını ifade etti.
Gebze ile beraber Türkiye’de sadece 4 yerde bulunan Dağ Kızağını test eden meclis üyeleri adrenalin ve heyecan dolu dakikalar yaşadı.

Başkan Köşker, meclisi ‘Macera’da ağırladı

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