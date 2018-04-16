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Başkan Köşker, “Sağlıklı Kentler Birliği” toplantısına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:44 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin Erzurum’da düzenlenen toplantısına katıldı.Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Menderes Türel’in ev sahipliğinde 29.

Başkan Köşker, “Sağlıklı Kentler Birliği” toplantısına katıldı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin Erzurum’da düzenlenen toplantısına katıldı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Menderes Türel’in ev sahipliğinde 29. Olağan Meclis Toplantısı ve Fiziksel Aktivite ve Kentsel Yaşam Kalitesi konferansı düzenlendi. Erzurum’da düzenlenen ve 3 gün süren etkinliğe Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze’yi temsilen katıldı. Ayrıca toplantıda Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da yer aldı.

Başkan Köşker, “Sağlıklı Kentler Birliği” toplantısına katıldı

Başkan Köşker, “Sağlıklı Kentler Birliği” toplantısına katıldı

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