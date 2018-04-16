Başkan Köşker, “Sağlıklı Kentler Birliği” toplantısına katıldı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin Erzurum’da düzenlenen toplantısına katıldı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Menderes Türel’in ev sahipliğinde 29. Olağan Meclis Toplantısı ve Fiziksel Aktivite ve Kentsel Yaşam Kalitesi konferansı düzenlendi. Erzurum’da düzenlenen ve 3 gün süren etkinliğe Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze’yi temsilen katıldı. Ayrıca toplantıda Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da yer aldı.
Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi
Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!
Kirpinin peşinden giden çoban keşfetti! Görenler hayran kalıyor
Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim
Ahmet Hakan'dan Ahmet Davutoğlu için çok sert ifadeler: Sarhoşluk sürüyor
Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık
Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu
Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi
Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum