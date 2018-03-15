Başkan Köşker, şehit ve gazi derneklerini ağırladı

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kocaeli Şube Başkanı İzzeddin Cezlan ve dernek yönetimi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti.
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kocaeli Şube Başkanı İzzeddin Cezlan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e dernek olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Köşker, “Bizler için, bu vatan için canlarını hiçe sayan ve canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onlar bu vatan için canlarını verirken arkalarında bizlere ailelerini, çocuklarını, anne, babalarını emanet ediyorlar. Onlar bizler için çok değerli. Şehitlerimizin bizlere emanet olan aileleri bizlerin aileleridir” ifadelerini kullandı.
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