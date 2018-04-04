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Başkan Köşker’den öğrencilere sınav desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 14:56 | Son Güncelleme

Gebze Belediye, ilçede üniveriste sınavına hazırlanan 12.

Başkan Köşker’den öğrencilere sınav desteği

Gebze Belediye, ilçede üniveriste sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine Sınav Psikolojisi ve Çevre Etkileşimi konulu seminer veriyor.
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker üniversite sınavına hazırlanan Gebzeli öğrencilere eğitim desteği için seminerler başlattı. Gebze Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan lise 12. sınıf öğrencilerine yönelik Sınav Psikolojisi ve Çevre Etkileşimi konulu seminerler veriliyor. Sarkuysan Anadolu Lisesi’nde başlanan eğitim seminerinde öğrencileri yalnız bırakmayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Zamanınızı en iyi şekilde değerlendirin” öğüdünde bulundu.
İlk seminere katılan ve öğrencilerle sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Öncelikli olarak kendinize bir hedef koyun ve zamanınızı iyi değerlendirin. Sınava hazırlanırken zamanı en iyi şekilde değerlendirmek sizlerin menfaatine olacaktır. Birde mutlu olduğunuz bölümleri seçmeye özen gösterin. Fakat bunu yaparken ileride sizlere sunacağı iş olanaklarını da göz ününe almayı unutmayın. Ben şimdiden hepinize sınavınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Seminerde Dr. Faruk Öndağ YKS sınavına hazırlanan öğrencilere sınav stresi ile nasıl başa çıkacaklarını anlattı, önerilerde bulundu. İlk olarak Sarkuysan Anadolu Lisesi’nde başlayan eğitim seminerleri 16 Nisan tarihine kadar 19 okulda verilecek.

Başkan Köşker’den öğrencilere sınav desteği

Başkan Köşker’den öğrencilere sınav desteği

Başkan Köşker’den öğrencilere sınav desteği

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