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Başkan Küçük ve ilçe teşkilatından Kahtalı’ya hayırlı olsun ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 18:17 | Son Güncelleme

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, AK Parti Doğanşehir İlçe Teşkilatı ile birlikte, AK Parti Malatya İl Başkanlığına yeniden seçilen Hakan Kahtalı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin katıldığı ziyarette Hakan Kahtalı tebrik edilerek, çalışmalarında başarılar dilendi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, el birliği ile Malatya ve Doğanşehir’in kalkınması için çalışacaklarını belirtti.

Başkan Küçük ve ilçe teşkilatından Kahtalı’ya hayırlı olsun ziyareti

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, AK Parti Doğanşehir İlçe Teşkilatı ile birlikte, AK Parti Malatya İl Başkanlığına yeniden seçilen Hakan Kahtalı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin katıldığı ziyarette Hakan Kahtalı tebrik edilerek, çalışmalarında başarılar dilendi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, el birliği ile Malatya ve Doğanşehir’in kalkınması için çalışacaklarını belirtti.

Başkan Küçük ve ilçe teşkilatından Kahtalı’ya hayırlı olsun ziyareti

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