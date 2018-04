Başkan Kurt, Samsunspor maçını down sendromlu çocuklarla izledi

Odunpazarı Belediyesi Başkan Kazım Kurt, Eskişehirspor’un Samsunspor’u 5-0 mağlup ettiği maçı, down sendromlu çocuklar ve aileleri ile birlikte izledi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt bir süre önce ‘Haydi Maça’ adlı kampanyasına Eskişehirspor-Samsunspor maçında da devam etti. Başkan Kurt, Atatürk Stadyumunda oynanan ve Eskişehirspor’un Samsunspor’u 5-0 mağlup ettiği maçı locada, Down Sendromlu Derneği (DSD) üyeleri ile birlikte izledi.

Maç öncesi locada Başkan Kurt ile buluşan Down Sendromlu Derneği üyeleri, burada ‘Gerçek Dostlar Kromozam Saymaz’ yazılı bir pankart açarak fotoğraf çektirdi. Maç heyecanını ve gol sevincini down sendromlu çocuklar ve aileleri ile yaşayan Kazım Kurt, devre arası ve maç sonrasında çocuklar ve aileleri ile uzun uzun sohbet etti. Eskişehirspor gol attıkça çocukların neşesi artarken, locada da renkli görüntüler ortaya çıktı.

Maçın değerlendirmesini de çocuklarla ve aileleri ile yapan Kazım Kurt, çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafları çektirmeyi de unutmadı.