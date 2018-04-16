HABER

Başkan Kurt, Samsunspor maçını down sendromlu çocuklarla izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 14:10 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi Başkan Kazım Kurt, Eskişehirspor’un Samsunspor’u 5-0 mağlup ettiği maçı, down sendromlu çocuklar ve aileleri ile birlikte izledi.Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt bir süre önce ‘Haydi Maça’ adlı kampanyasına Eskişehirspor-Samsunspor maçında da devam etti.

Başkan Kurt, Samsunspor maçını down sendromlu çocuklarla izledi

Odunpazarı Belediyesi Başkan Kazım Kurt, Eskişehirspor’un Samsunspor’u 5-0 mağlup ettiği maçı, down sendromlu çocuklar ve aileleri ile birlikte izledi.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt bir süre önce ‘Haydi Maça’ adlı kampanyasına Eskişehirspor-Samsunspor maçında da devam etti. Başkan Kurt, Atatürk Stadyumunda oynanan ve Eskişehirspor’un Samsunspor’u 5-0 mağlup ettiği maçı locada, Down Sendromlu Derneği (DSD) üyeleri ile birlikte izledi.
Maç öncesi locada Başkan Kurt ile buluşan Down Sendromlu Derneği üyeleri, burada ‘Gerçek Dostlar Kromozam Saymaz’ yazılı bir pankart açarak fotoğraf çektirdi. Maç heyecanını ve gol sevincini down sendromlu çocuklar ve aileleri ile yaşayan Kazım Kurt, devre arası ve maç sonrasında çocuklar ve aileleri ile uzun uzun sohbet etti. Eskişehirspor gol attıkça çocukların neşesi artarken, locada da renkli görüntüler ortaya çıktı.
Maçın değerlendirmesini de çocuklarla ve aileleri ile yapan Kazım Kurt, çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafları çektirmeyi de unutmadı.

Başkan Kurt, Samsunspor maçını down sendromlu çocuklarla izledi

Başkan Kurt, Samsunspor maçını down sendromlu çocuklarla izledi

Dünyanın gözü BM'deydi! Ve karar verildiDünyanın gözü BM'deydi! Ve karar verildi
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdiBursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
TRT'de İsrail Büyükelçisi'nin zor anları...TRT'de İsrail Büyükelçisi'nin zor anları...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'daki fabrikada korkutan yangın

Son dakika! İstanbul'daki fabrikada korkutan yangın

'Ankara'ya bir saatte geliriz' diyen Yunan Bakan'a Çavuşoğlu'ndan yanıt

'Ankara'ya bir saatte geliriz' diyen Yunan Bakan'a Çavuşoğlu'ndan yanıt

Derik Kaymakamı'na saldırı davasında sanık kendini yakmaya çalıştı

Derik Kaymakamı'na saldırı davasında sanık kendini yakmaya çalıştı

Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama

Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama

Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga

Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga

Vatandaşı isyan ettirdiler! Telefonlara bu mesaj geliyor

Vatandaşı isyan ettirdiler! Telefonlara bu mesaj geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.