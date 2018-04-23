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Başkan Kutlu, 23 Nisan’da makamını Salih Alp’e teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 15:42 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Adıyaman Belediye Başkanlığı makamına minik Salih Alp Aslan oturdu.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarında geleneksel hale gelen, çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde Adıyaman Belediye Başkanı F.

Başkan Kutlu, 23 Nisan’da makamını Salih Alp’e teslim etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Adıyaman Belediye Başkanlığı makamına minik Salih Alp Aslan oturdu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarında geleneksel hale gelen, çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, makamını bir süreliğine Sümer Anaokulu öğrencisi Salih Alp Aslan’a teslim etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşen törende Sümer Anaokulu yöneticileri ve öğretmenleri, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu ile birlikte temsili Belediye Başkanı Salih Alp Aslan’ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Salih Alp Aslan nezdinde tüm çocukların bayramını kutladı.

Başkan Kutlu, 23 Nisan’da makamını Salih Alp’e teslim etti

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