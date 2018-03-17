Başkan Kutlu: “Ecdadımızın emanetine sahip çıkacağız”

Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, ‘Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “1915’te bu ülke nasıl müdafaa edildiyse, 2018’de ve sonrasında da aynı iman gücüyle müdafaa edilecektir” dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, 3 Kasım 1914’te başlayıp, 18 Mart 1915’e kadar devam eden ve zaferle sonuçlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çanakkale zaferiyle bu toprakların ebediyen Türk milletinin vatanı olduğunun tüm dünyaya ilan edildiğini söyleyerek sözlerine başlayan Başkan Kutlu, “18 Mart 1915’te ecdadımız gerçek bir zafere imza atmıştır. O gün zor şartlar altında, bir yandan yoklukla mücadele edilirken, diğer yandan da düşmanla çarpışan ecdadımızın torunları, bugün de aynı iman gücüyle düşmanlarına karşı savaşmaya devam ediyor. Vatanımızın bağımsızlığı, devletimizin ve milletimizin bekası, milli birlik ve bütünlüğümüzün korunması için ecdadının açtığı yolda yılmadan ve yorulmadan canlarını feda ederek yürüyen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu yıl 103.sünü kutladığımız ‘Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’ vesilesiyle bir kez daha söz veriyoruz ki, bu topraklar için ve bu bayrak için kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Nasıl 103 yıl önce ecdadımız iman gücüyle bu ülkeyi düşmanlardan kurtardıysa, bugün de biz Allah’ın izniyle aynı güçle vatanımıza göz diken şer odakları bertaraf edeceğiz. Rabbim, Afrin’de Kur-an’ı Kerim’i yerde bırakmamak için bile canını vermeye hazır olan askerimizin her daim yanında olsun inşallah. Vatanı için çoluğunu çocuğunu bırakıp giden askerlerimize güç, kuvvet versin inşallah. Milletimize tıpkı 1915’teki gibi büyük zaferler kazandırmayı nasip etsin inşallah” diyerek sözlerini tamamladı.