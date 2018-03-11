Başkan Kütükcü, Sudanlı iş adamlarını Konya’ya davet etti

Afrika’nın en büyük ülkelerinden Sudan’ın Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanı Mohamed Osman Elrekaby ve Ticaret Bakanı Elsadig Mohamed Ali Hasab Elrasoul beraberlerindeki heyetle Konya Sanayi Odasını (KSO) ziyaret ederek, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ile görüştü.

Ziyarette Sudan ile Konya’nın kardeş ve dost olduklarının altı çizilerek, işbirliği yapılabilecek sektörlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette Konya sanayisi ile ilgili bir sunum yapan Konya Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, Konya’nın, Sudan ile pek çok sektörde işbirliği yapabileceğinin altını çizdi. Konya ile Sudan arasında başta tarım makineleri, değirmen makineleri, ambalaj makineleri, gıda ve ayakkabı olmak üzere pek çok sektörde işbirliği yapılabileceğini belirten Kütükcü, “Konya hem tarım alanında hem de sanayide Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi. 2017 yılında 181 ülkeye ihracat yaptık. Ama Sudan’la ticari iş birliğimizi yeterli görmüyoruz. Sudan’a en fazla ihracat yaptığımız 2015 yılında dahi ihracat rakamımız 30 milyon dolar civarında. Bu rakamı artırmalıyız. İstiyoruz ki Sudan, Konya’nın en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke arasında olsun” şeklinde konuştu.

KSO olarak Konya’da düzenlenen tarım fuarında ve diğer fuarlarda ikili iş görüşmeleri organize ettikleri bilgisini paylaşan Kütükcü, Sudanlı iş adamlarını bu ikili iş görüşmelerine katılmaya davet etti.