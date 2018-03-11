Başkan Kütükcü, Sudanlı iş adamlarını Konya’ya davet etti

Afrika’nın en büyük ülkelerinden Sudan’ın Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanı Mohamed Osman Elrekaby ve Ticaret Bakanı Elsadig Mohamed Ali Hasab Elrasoul beraberlerindeki heyetle Konya Sanayi Odasını (KSO) ziyaret ederek, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ile görüştü.
Ziyarette Sudan ile Konya’nın kardeş ve dost olduklarının altı çizilerek, işbirliği yapılabilecek sektörlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette Konya sanayisi ile ilgili bir sunum yapan Konya Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, Konya’nın, Sudan ile pek çok sektörde işbirliği yapabileceğinin altını çizdi. Konya ile Sudan arasında başta tarım makineleri, değirmen makineleri, ambalaj makineleri, gıda ve ayakkabı olmak üzere pek çok sektörde işbirliği yapılabileceğini belirten Kütükcü, “Konya hem tarım alanında hem de sanayide Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi. 2017 yılında 181 ülkeye ihracat yaptık. Ama Sudan’la ticari iş birliğimizi yeterli görmüyoruz. Sudan’a en fazla ihracat yaptığımız 2015 yılında dahi ihracat rakamımız 30 milyon dolar civarında. Bu rakamı artırmalıyız. İstiyoruz ki Sudan, Konya’nın en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke arasında olsun” şeklinde konuştu.
KSO olarak Konya’da düzenlenen tarım fuarında ve diğer fuarlarda ikili iş görüşmeleri organize ettikleri bilgisini paylaşan Kütükcü, Sudanlı iş adamlarını bu ikili iş görüşmelerine katılmaya davet etti.
“Dostluğumuzu ticarete yansıtmak istiyoruz”
Sudan Maliye ve Ekonomi Bakanı Mohamed Osman Elrekaby ise, Türkiye ve Konya ile daha fazla işbirliği yapmak amacıyla Konya’da olduklarını anlattı. “Dostluğumuzu, kardeşliğimizi ticarete daha fazla yansıtmak istiyoruz” diyen Bakan Mohamed Osman Elrekaby, “Türkiye, İslam alemindeki lider ülke ve biz Türkiye’ye güveniyoruz” dedi.
İslam ülkeleri arasındaki ticari işbirliğinin artması gerektiğine işaret eden Bakan Mohamed Osman Elrekaby, “Türkiye ve Sudan arasındaki karşılıklı ticareti 10 milyar dolara ulaştırma hedefi için çok çalışmak zorundayız. Konya da bu hedefe ulaşmak için önemli bir şehir. Sudan ile Konya arasında tarım araç ve gereçleri, gübre ve tarımsal ilaç sanayi, tıbbi ilaçlar, pamuk, tekstil, hayvancılık gibi pek çok alanda ticari işbirliği ve yatırım fırsatları var” ifadelerini kullandı.
Programa Sudan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hussein Yahya Jangoul Elbasha, Büyükelçi Yousif Ahmed Eltayeb Elkordofani, Missyon Şefi Yardımcısı Mohamed Ibrahim Mohamed Elbahi, Müsteşar Abuobieda Mohammed Fadlalla Alameen, Ekonomi Ataşesi Elamin Adam Abuelgasim, Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüsamettin Sönmez, Kazım Öztürk, İttifak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Korkmaz katıldı.
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