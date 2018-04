Başkan Kuzu, temizlik personelini ödüllendirdi

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, özveriyle çalışarak örnek olan belediye personelini ödüllendirdi.

Temizlik işçisi Hüseyin Altın’ı, makamında ağırlayan Başkan Kuzu, görevini başarıyla yapan ve zaman mekân mefhumu gözetmeden hizmet yapmaya gayret eden Altın’ın bu sorumluluğunu altınla ödüllendirdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu; “Peygamber Efendimizin, "Hiç bir kimse kendi elinin emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir" Hadis-i Şerifinde buyurduğu gibi alın teri, elinin emeği ile görevini ifa eden personellerimiz bizler için her zaman çok değerlidir. Çan’ımızın sokaklarını temizlemek bir görev olabilir ancak bu işi her zaman keyifle yapıyor olmak, insanları istisnasız güler yüzle selamlamak ve bunu yaparken görevini tam anlamıyla yerine getirmek. İşte bu çok kıymetli. Belediyemiz temizlik hizmetlerinde görevli Hüseyin Altın arkadaşımıza başarılı çalışmalarından dolayı ödül veriyoruz. Bu ödülü Belediye Başkanı olarak ben aslında tüm Çan halkı adına, azimle itinayla işini yapan personelimize takdim ediyorum. Mesai içerisinde gösterdiği performans sayesinde işlerinde başarılı olduğu tespit edilen bu arkadaşımız çalışma bölgelerindeki vatandaşlardan da çok olumlu tepkiler almıştır. Kendilerini kutluyorum ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Ve görevi esnasında özveriyle çalışan ve disiplinli iş anlayışı ile arkadaşlarına örnek teşkil eden, başarılı işçilerimizi her zaman ödüllendireceğiz. Ayrıca şunu özellikle belirtmek isterim ki; göreve geldiğimizden bu yana, temizlik çalışmalarımızdaki kalite hızla arttı. Bugün Çanımıza gelen misafirler kent temizliğinin farkına vararak bizleri kutluyorlar. Bu kalitenin artmasında emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyor, Çanımızın sokaklarında fedakârca çalışan Hüseyin Altın kardeşimizi de tebrik ediyorum” dedi.