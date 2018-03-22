HABER

Başkan Kuzu Umre yolcularını uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 10:35 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan Belediyesi Kapalı Pazaryerinde, Umre ziyareti yapacak olan vatandaşlar için bir uğurlama töreni düzenlendi.Umre için yola çıkan onlarca Çanlı vatandaş aileleri ve sevenleriyle bir araya geldi.

Çanakkale’nin Çan Belediyesi Kapalı Pazaryerinde, Umre ziyareti yapacak olan vatandaşlar için bir uğurlama töreni düzenlendi.
Umre için yola çıkan onlarca Çanlı vatandaş aileleri ve sevenleriyle bir araya geldi. Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu uğurlama töreninde ailelerin heyecanına ortak olan Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu da umrecileri yalnız bırakmadı. Tek tek helallik alarak kutsal mekanları ziyaret için yola çıkan umrecileri uğurlayan Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, "Kutsal topraklarda kutsal bir göreve gidiyorsunuz. Hepinizin yolu açık olsun. Allah herkese bunu nasip etsin" dedi.
Umre ziyareti yapacak olan vatandaşlardan hem Türkiye için ve hem de Çan için dua etmelerini de isteyen Başkan Kuzu, "O kutsal yolculukta Allah herkesin dualarını kabul etsin. Sağlıklı, sıhhatli ve hayırlısıyla gitmeyi, gelmeyi nasip etsin. Bizim için de dualar edin" dedi.

Başkan Kuzu Umre yolcularını uğurladı

1 / 7

Başkan Kuzu Umre yolcularını uğurladı

Başkan Kuzu Umre yolcularını uğurladı
2 / 7

Başkan Kuzu Umre yolcularını uğurladı

Başkan Kuzu Umre yolcularını uğurladı
3 / 7

Başkan Kuzu Umre yolcularını uğurladı

Başkan Kuzu Umre yolcularını uğurladı
4 / 7

Başkan Kuzu Umre yolcularını uğurladı

Başkan Kuzu Umre yolcularını uğurladı
5 / 7

Başkan Kuzu Umre yolcularını uğurladı

Başkan Kuzu Umre yolcularını uğurladı
6 / 7

Başkan Kuzu Umre yolcularını uğurladı

Başkan Kuzu Umre yolcularını uğurladı
7 / 7

Başkan Kuzu Umre yolcularını uğurladı

Başkan Kuzu Umre yolcularını uğurladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

Son dakika! Hulusi Akar, Afrin sınırında

Son dakika! Hulusi Akar, Afrin sınırında

Ankara'da operasyon!

Ankara'da operasyon!

Ruhsatsız pastanede mide bulandıran görüntüler!

Ruhsatsız pastanede mide bulandıran görüntüler!

Kuzey Irak'a operasyon! TSK sayısı duyurdu

Kuzey Irak'a operasyon! TSK sayısı duyurdu

Şans Topu sonuçları 21 Mart: Ekinoksta 1 kişi büyük ikramiye kazandı!

Şans Topu sonuçları 21 Mart: Ekinoksta 1 kişi büyük ikramiye kazandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.