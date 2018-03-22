Başkan Kuzu Umre yolcularını uğurladı

Çanakkale’nin Çan Belediyesi Kapalı Pazaryerinde, Umre ziyareti yapacak olan vatandaşlar için bir uğurlama töreni düzenlendi.
Umre için yola çıkan onlarca Çanlı vatandaş aileleri ve sevenleriyle bir araya geldi. Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu uğurlama töreninde ailelerin heyecanına ortak olan Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu da umrecileri yalnız bırakmadı. Tek tek helallik alarak kutsal mekanları ziyaret için yola çıkan umrecileri uğurlayan Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, "Kutsal topraklarda kutsal bir göreve gidiyorsunuz. Hepinizin yolu açık olsun. Allah herkese bunu nasip etsin" dedi.
Umre ziyareti yapacak olan vatandaşlardan hem Türkiye için ve hem de Çan için dua etmelerini de isteyen Başkan Kuzu, "O kutsal yolculukta Allah herkesin dualarını kabul etsin. Sağlıklı, sıhhatli ve hayırlısıyla gitmeyi, gelmeyi nasip etsin. Bizim için de dualar edin" dedi.
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