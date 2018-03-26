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Başkan Memiş Bağlarbaşı Cami odasında belediye çalışmalarını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:34 | Son Güncelleme

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Ak Parti Bayburt Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından Genç Osman Mahallesi’nde bulunan Bağlarbaşı Cami Odası’nda düzenlenen mahalle odası buluşmalarına katıldı.Bayburt’un Çehresini Değiştiren Yatırımlar AnlatıldıToplantıda konuşan Başkan Memiş tamamlanan alt yapı çalışmaları, devam eden yol ve kaldırım yapım çalışmaları, Bayburt’un önemli bir sıkıntısını çözecek olan otopark projeleri, yapımı tamamlanan Kaleardı Şehir Parkı, Bayburt’u tarım ve hayvancılık alanında bölgesinin yıldızı haline getirecek olan Tarım Yerleşkesi projesi, belediyeye büyük gelir sağlayacak olan Güneş Enerjisi Santrali, Sessiz Bahçe Projesi, ısıtmalı duraklar ve yine bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan Aile Yaşam Merkezi’ne kadar birçok önemli konuda bilgi verdi.Bana Dua EdinBu projelerin hayata geçmesinde başta Maliye Bakanı Naci Ağbal olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Memiş, vatandaşlardan kendisine dua etmelerini rica etti.Toplantıya Belediye Başkanı Mete Memiş’in yanı sıra eşi Zeynep Memiş, Ak parti Bayburt Kadın Kolları İl Başkanı Dilek Ünver Atamer, yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Ak Parti Bayburt Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından Genç Osman Mahallesi’nde bulunan Bağlarbaşı Cami Odası’nda düzenlenen mahalle odası buluşmalarına katıldı.
Bayburt’un Çehresini Değiştiren Yatırımlar Anlatıldı
Toplantıda konuşan Başkan Memiş tamamlanan alt yapı çalışmaları, devam eden yol ve kaldırım yapım çalışmaları, Bayburt’un önemli bir sıkıntısını çözecek olan otopark projeleri, yapımı tamamlanan Kaleardı Şehir Parkı, Bayburt’u tarım ve hayvancılık alanında bölgesinin yıldızı haline getirecek olan Tarım Yerleşkesi projesi, belediyeye büyük gelir sağlayacak olan Güneş Enerjisi Santrali, Sessiz Bahçe Projesi, ısıtmalı duraklar ve yine bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan Aile Yaşam Merkezi’ne kadar birçok önemli konuda bilgi verdi.
Bana Dua Edin
Bu projelerin hayata geçmesinde başta Maliye Bakanı Naci Ağbal olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Memiş, vatandaşlardan kendisine dua etmelerini rica etti.
Toplantıya Belediye Başkanı Mete Memiş’in yanı sıra eşi Zeynep Memiş, Ak parti Bayburt Kadın Kolları İl Başkanı Dilek Ünver Atamer, yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Memiş Bağlarbaşı Cami odasında belediye çalışmalarını anlattı

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Başkan Memiş Bağlarbaşı Cami odasında belediye çalışmalarını anlattı

Başkan Memiş Bağlarbaşı Cami odasında belediye çalışmalarını anlattı
2 / 7

Başkan Memiş Bağlarbaşı Cami odasında belediye çalışmalarını anlattı

Başkan Memiş Bağlarbaşı Cami odasında belediye çalışmalarını anlattı
3 / 7

Başkan Memiş Bağlarbaşı Cami odasında belediye çalışmalarını anlattı

Başkan Memiş Bağlarbaşı Cami odasında belediye çalışmalarını anlattı
4 / 7

Başkan Memiş Bağlarbaşı Cami odasında belediye çalışmalarını anlattı

Başkan Memiş Bağlarbaşı Cami odasında belediye çalışmalarını anlattı
5 / 7

Başkan Memiş Bağlarbaşı Cami odasında belediye çalışmalarını anlattı

Başkan Memiş Bağlarbaşı Cami odasında belediye çalışmalarını anlattı
6 / 7

Başkan Memiş Bağlarbaşı Cami odasında belediye çalışmalarını anlattı

Başkan Memiş Bağlarbaşı Cami odasında belediye çalışmalarını anlattı
7 / 7

Başkan Memiş Bağlarbaşı Cami odasında belediye çalışmalarını anlattı

Başkan Memiş Bağlarbaşı Cami odasında belediye çalışmalarını anlattı
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