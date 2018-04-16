HABER

Başkan Memiş Dede Korkut Koleji’ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 16:18 | Son Güncelleme

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş okul ziyaretlerine devam ediyor.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş okul ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaretler kapsamında Başkan Memiş’in bu seferki adresi Özel Dede Korkut Koleji oldu.
Burada öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Memiş eğitme verdiği önemi vurgulayarak şehirle ilgili istişarelerde bulundu.
Öğretmenlere Çalışmalar Hakkında Bilgi Verildi
Öğretmenlere tamamlanan alt yapı çalışmalarından devam eden yol ve kaldırım yapım çalışmalarına, Bayburt’un önemli bir sıkıntısını çözecek olan otopark projelerinden yapımı tamamlanan Kaleardı Şehir Parkı’na, Bayburt’u tarım ve hayvancılık alanında bölgesinin yıldızı haline getirecek olan Tarım Yerleşkesi projesinden belediyeye büyük gelir sağlayacak olan Güneş Enerjisi Santraline ve yine bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan Aile Yaşam Merkezi’ne kadar birçok önemli konuda bilgi verdi.
Sosyal Belediyecilik Faaliyetleri
Bayburt’un çehresini değiştiren yatırımların yanı sıra sosyal belediyecilik faaliyetleri hakkında da bilgi veren Belediye Başkanı Mete Memiş yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların faydalandığı 90 ev de devam eden evde bakım hizmetinden, okullara bağışlanan kitaplara, başta Çanakkale ve İstanbul olmak üzere birçok ile düzenlenen kültür gezilerine ve Bayburt Belediyesi tarafından bireysel sporlara verilen desteğe kadar birçok alanda devam eden sosyal belediyecilik çalışmalarından da bahsetti.
Daha sonra okulda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mete Memiş’e Okul Müdürü Serhat Kılıç ile Kurucu Müdür Raci Bayrak ve öğretmenler ziyaretinden ve eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Başkan Memiş Dede Korkut Koleji’ni ziyaret etti

1 / 7

Başkan Memiş Dede Korkut Koleji’ni ziyaret etti

Başkan Memiş Dede Korkut Koleji’ni ziyaret etti
2 / 7

Başkan Memiş Dede Korkut Koleji’ni ziyaret etti

Başkan Memiş Dede Korkut Koleji’ni ziyaret etti
3 / 7

Başkan Memiş Dede Korkut Koleji’ni ziyaret etti

Başkan Memiş Dede Korkut Koleji’ni ziyaret etti
4 / 7

Başkan Memiş Dede Korkut Koleji’ni ziyaret etti

Başkan Memiş Dede Korkut Koleji’ni ziyaret etti
5 / 7

Başkan Memiş Dede Korkut Koleji’ni ziyaret etti

Başkan Memiş Dede Korkut Koleji’ni ziyaret etti
6 / 7

Başkan Memiş Dede Korkut Koleji’ni ziyaret etti

Başkan Memiş Dede Korkut Koleji’ni ziyaret etti
7 / 7

Başkan Memiş Dede Korkut Koleji’ni ziyaret etti

Başkan Memiş Dede Korkut Koleji’ni ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Haydarpaşa Garı'nda yangın!

Haydarpaşa Garı'nda yangın!

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Hollanda'da kriz son anda önlendi! Türkiye Konsolosluğu'na saldıracaklardı

Hollanda'da kriz son anda önlendi! Türkiye Konsolosluğu'na saldıracaklardı

Müesser Yıldız yazdı: CIA, Türkiye sayfasında öyle değişiklikler yaptı ki...

Müesser Yıldız yazdı: CIA, Türkiye sayfasında öyle değişiklikler yaptı ki...

En güzel 23 Nisan şiirleri ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kısa tarihi!

En güzel 23 Nisan şiirleri ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kısa tarihi!

Son dakika! İstanbul'daki fabrikada korkutan yangın

Son dakika! İstanbul'daki fabrikada korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.