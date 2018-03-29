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Başkan Memiş teşkilat halk buluşmalarına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 12:55 | Son Güncelleme

Ak Parti Bayburt İl Başkanlığı tarafından organize edilen teşkilat halk buluşmalarının bu seferki adresi Zahit Mahalle odası oldu.Bayburt’un Çehresini Değiştiren Yatırımlar AnlatıldıMahallelinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş tamamlanan alt yapı çalışmalarından devam eden yol ve kaldırım yapım çalışmalarına, Bayburt’un önemli bir sıkıntısını çözecek olan otopark projelerinden, yapımı tamamlanan Kaleardı Şehir Parkı’na, Bayburt’u tarım ve hayvancılık alanında bölgesinin yıldızı haline getirecek olan Tarım Yerleşkesi projesinden belediyeye büyük gelir sağlayacak olan Güneş Enerjisi Santraline ve yine bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan Aile Yaşam Merkezi’ne kadar birçok önemli konuda bilgi verdi.Sosyal Belediyecilik FaaliyetleriVatandaşlara Bayburt’un çehresini değiştiren yatırımların yanı sıra sosyal belediyecilik faaliyetleri hakkında da bilgi veren Belediye Başkanı Mete Memiş yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların faydalandığı 90 evde devam eden evde bakım hizmetinden, okullara bağışlanan kitaplara, başta Çanakkale ve İstanbul olmak üzere birçok ile düzenlenen kültür gezilerine ve Bayburt Belediyesi tarafından bireysel sporlara verilen desteğe kadar birçok alanda devam eden sosyal belediyecilik çalışmalarından da bahsetti.Emeği Geçenlere TeşekkürBu projelerin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Memiş, hayallerimizdeki ve gönlümüzdeki Bayburt’un oluşması adına bütün Bayburt’un çalıştığını söyleyerek Maliye Bakanı Naci Ağbal’a belediye meclis üyelerine, belediye personeline, parti teşkilatına ve Bayburt halkına teşekkür etti.Bayburt’un Çehresi Değişiyorİl Başkanı Fatih Yumak ise Bayburt Belediyesi’nin yaptığı yatırımlarla Bayburt’un çehresinin değiştiğini ifade ederek ‘’Sayın Bakanımızın partimizin en son danışma meclisindeki ifadesini söyleyeyim ‘ Bayburt Belediyesi hızını alamadı, çok güzel işler yapıyor.

Ak Parti Bayburt İl Başkanlığı tarafından organize edilen teşkilat halk buluşmalarının bu seferki adresi Zahit Mahalle odası oldu.
Bayburt’un Çehresini Değiştiren Yatırımlar Anlatıldı
Mahallelinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş tamamlanan alt yapı çalışmalarından devam eden yol ve kaldırım yapım çalışmalarına, Bayburt’un önemli bir sıkıntısını çözecek olan otopark projelerinden, yapımı tamamlanan Kaleardı Şehir Parkı’na, Bayburt’u tarım ve hayvancılık alanında bölgesinin yıldızı haline getirecek olan Tarım Yerleşkesi projesinden belediyeye büyük gelir sağlayacak olan Güneş Enerjisi Santraline ve yine bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan Aile Yaşam Merkezi’ne kadar birçok önemli konuda bilgi verdi.
Sosyal Belediyecilik Faaliyetleri
Vatandaşlara Bayburt’un çehresini değiştiren yatırımların yanı sıra sosyal belediyecilik faaliyetleri hakkında da bilgi veren Belediye Başkanı Mete Memiş yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların faydalandığı 90 evde devam eden evde bakım hizmetinden, okullara bağışlanan kitaplara, başta Çanakkale ve İstanbul olmak üzere birçok ile düzenlenen kültür gezilerine ve Bayburt Belediyesi tarafından bireysel sporlara verilen desteğe kadar birçok alanda devam eden sosyal belediyecilik çalışmalarından da bahsetti.
Emeği Geçenlere Teşekkür
Bu projelerin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Memiş, hayallerimizdeki ve gönlümüzdeki Bayburt’un oluşması adına bütün Bayburt’un çalıştığını söyleyerek Maliye Bakanı Naci Ağbal’a belediye meclis üyelerine, belediye personeline, parti teşkilatına ve Bayburt halkına teşekkür etti.
Bayburt’un Çehresi Değişiyor
İl Başkanı Fatih Yumak ise Bayburt Belediyesi’nin yaptığı yatırımlarla Bayburt’un çehresinin değiştiğini ifade ederek ‘’Sayın Bakanımızın partimizin en son danışma meclisindeki ifadesini söyleyeyim ‘ Bayburt Belediyesi hızını alamadı, çok güzel işler yapıyor. Şehrin silueti değişiyor.’ Ben sizlerin huzurunuzda başta belediye başkanımız olmak üzere belediye encümenlerimize, belediye başkan yardımcılarımıza, belediyemizin tüm personeline çok teşekkür ediyorum.’’ Diye konuştu.
Toplantıya Belediye Başkanı Mete Memiş ve Ak parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak’ın yanı sıra, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Şahin Kızılaslan, belediye meclis üyeleri ve Ak Parti Bayburt Teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Memiş teşkilat halk buluşmalarına katıldı

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Başkan Memiş teşkilat halk buluşmalarına katıldı

Başkan Memiş teşkilat halk buluşmalarına katıldı
2 / 9

Başkan Memiş teşkilat halk buluşmalarına katıldı

Başkan Memiş teşkilat halk buluşmalarına katıldı
3 / 9

Başkan Memiş teşkilat halk buluşmalarına katıldı

Başkan Memiş teşkilat halk buluşmalarına katıldı
4 / 9

Başkan Memiş teşkilat halk buluşmalarına katıldı

Başkan Memiş teşkilat halk buluşmalarına katıldı
5 / 9

Başkan Memiş teşkilat halk buluşmalarına katıldı

Başkan Memiş teşkilat halk buluşmalarına katıldı
6 / 9

Başkan Memiş teşkilat halk buluşmalarına katıldı

Başkan Memiş teşkilat halk buluşmalarına katıldı
7 / 9

Başkan Memiş teşkilat halk buluşmalarına katıldı

Başkan Memiş teşkilat halk buluşmalarına katıldı
8 / 9

Başkan Memiş teşkilat halk buluşmalarına katıldı

Başkan Memiş teşkilat halk buluşmalarına katıldı
9 / 9

Başkan Memiş teşkilat halk buluşmalarına katıldı

Başkan Memiş teşkilat halk buluşmalarına katıldı
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