Başkan Memiş’in 21 Şubat kurtuluş günü mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı.

Başkan Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Tarihin çeşitli dönemlerinde önemli roller üstlenmiş, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra ecdadımızın Anadolu’da yazdığı birçok destanda imzası bulunan yiğitler diyarı Bayburt’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünü kutluyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Aziz milletimiz şanlı tarihi boyunca vatanına, bağımsızlığına ve milli değerlerine büyük bir aşkla bağlanmış; onlara yönelen her türlü tehdidi varını yoğunu ortaya koyarak bertaraf etmeyi vazife bilmiştir. Milli mücadele yıllarında tüm yurtta yakılan kurtuluş meşalesi 21 Şubat 1918’de Bayburt’umuzu da aydınlatmış, Allah’ın izniyle aziz ecdadımız ve kahraman ordumuz bütünleşerek şehrimizi düşman işgalinden kurtarmıştır.

Bu kahraman ecdadın torunları olarak bizlere düşende, onların canlarından aziz bilip şehadet şerbetini içerek bize emanet ettikleri bu cennet vatanı, aynı bilinçle yarınlara taşımak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde bırakmaktır.

Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin 21 Şubat Kurtuluş gününü tebrik ediyor, başta bu kutlu mücadelenin isimsiz kahramanları olmak üzere Afrin’de ve dünyanın çeşitli yerlerinde bu aziz vatan için seve seve şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.“