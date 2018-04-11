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Başkan Okay: "Lösemi hastalarına umut olalım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 16:34 | Son Güncelleme

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay iş birliğiyle düzenlenen Lösemi hastalarına uygun doner arama kampanyasına katıldı.Trabzon Bulvarı’nda kan verme merkezini ziyaret eden başkan Okay burada yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Okay: "Lösemi hastalarına umut olalım"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay iş birliğiyle düzenlenen Lösemi hastalarına uygun doner arama kampanyasına katıldı.
Trabzon Bulvarı’nda kan verme merkezini ziyaret eden başkan Okay burada yetkililerden bilgi aldı. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay iş birliğiyle Lösemili hastalara uygun ilik bulma amacıyla düzenlenen projeye destek verdiklerini belirten Başkan Okay, “Kızılay ve Sağlık Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında Türkiye genelinde lösemili hastalar için ilik bağışı için gönüllü aranmaktadır. Bu kapsamda şehrimizde de Kızılay bir çalışma yapmakta. Bizlerde bu projeye destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla buradayız. Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin lösemi hastası bulunmaktadır. Bu proje sayesinde bugüne kadar yaklaşık 636 hasta ilik nakli olmuş ve sağlığına kavuşmuştur. Projeye gösterilen ilgi sayesinde yaklaşık 2 binin üzerinde de eşleşme olduğu bildirildi. Bizlerde Kahramanmaraş’tan bu anlamlı ve güzel projeye destek olduğumuzu duyurmak istiyoruz. Değerli vatandaşlarımızı Kızılay’a başvurarak lösemili hastalara umut olmaya davet ediyoruz" diye konuştu

Başkan Okay:

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