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Başkan Övüç: “Miraç Kandili tüm İslam alemine hayır getirsin”

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Miraç Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.Miraç Kandilinin tüm İslam alemine hayır getirmesi dileklerinde bulunan Başkan Övüç, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Üç aylar içerisinde idrak edeceğimiz kandillerden birisi olan Miraç Kandili’ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.Miraç, insanlığın kurtuluşu için gönderilen sevgili Peygamberimizin yaptığı, mukaddes ve manevi bir yolculuktur.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Miraç Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.
Miraç Kandilinin tüm İslam alemine hayır getirmesi dileklerinde bulunan Başkan Övüç, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Üç aylar içerisinde idrak edeceğimiz kandillerden birisi olan Miraç Kandili’ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.
Miraç, insanlığın kurtuluşu için gönderilen sevgili Peygamberimizin yaptığı, mukaddes ve manevi bir yolculuktur. Miraç, Peygamber Efendimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkudur. Miraç Kandili, bizlere insanın ilahi rızaya ve üst derecelere ulaşabileceğini göstermekte, mânâ âleminde yükselip, ilahi rahmet ve huzura erişmenin her şeyin sahibi olan Yüce Allah’a bağlılık ve boyun eğmeden geçtiğini hatırlatmaktadır.
Bugün bize düşen Miracın ruhu, manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajları üzerinde yeniden düşünmektir. Unutmayalım ki kandiller ve diğer kutsal zaman dilimleri bizi birbirimize yaklaştıran milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiren unsurlardır.
Bu mübarek gecenin şehrimize, ülkemize, hayırlar getirmesini; Türk- İslam aleminin birlik ve beraberliğine, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan diliyorum. Tüm Kayserili hemşehrilerimizin ve esnaf sanatkarlarımızın kandilini tebrik ediyor, saygılar sunuyorum.”

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