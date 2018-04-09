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Başkan Özakcan, Alanlıları dinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 09:32 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan, Alanlıları dinledi

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Alanlılı vatandaşların taleplerini dinledi.
Mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam eden Başkan Özakcan’ın bu haftaki durağı Alanlı Mahallesi oldu. Alanlı Mahalle Muhtarı Mustafa Özen, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ile beraberindeki heyeti Alanlılı vatandaşlarla birlikte önce kendi evinin bahçesinde ağırladı. Samimi bir ortamda Başkan Özakcan’a taleplerini aktaran vatandaşlar, “Mesut Başkanımız mahallemize gelip bizleri sevindirdi. Çok sıcak bir ortamda birlikte oturup isteklerimizi kendisine rahatlıkla iletme şansı bulduk. Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dediler.
Başkan Özakcan daha sonra Alanlı Mahallesi’ndeki kahvehaneleri de ziyaret ederek vatandaşlarla bol bol sohbet edip, talepleri dinledi.

Başkan Özakcan, Alanlıları dinledi

Başkan Özakcan, Alanlıları dinledi

Başkan Özakcan, Alanlıları dinledi

Başkan Özakcan, Alanlıları dinledi

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