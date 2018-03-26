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Başkan Özakcan, Kuloğulları Mahallesi’ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 10:13 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan, Kuloğulları Mahallesi’ni ziyaret etti

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Kuloğullar Mahallesi’nde vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.
Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kuloğullar Mahallesi’nde Efeler Belediyesi tarafından yaptırılan Aile Çay Bahçesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özakcan, "Vatandaşlarımızın belediyemizden ve çalışmalarımızdan duydukları memnuniyetini dinlemek bizleri de motive ediyor. Kuloğullar Mahallemiz Efeler ilçe merkezimize uzak mahallelerimizden biri olmasına rağmen, her zaman vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız. Mahalle Muhtarımız Dursun Ertürk ile de diğer mahalle muhtarlarımız gibi el ele gönül gönüle çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, mahalledeki kahvehaneleri de ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Başkan Özakcan, Kuloğulları Mahallesi’ni ziyaret etti

Başkan Özakcan, Kuloğulları Mahallesi’ni ziyaret etti

Başkan Özakcan, Kuloğulları Mahallesi’ni ziyaret etti

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