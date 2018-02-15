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Başkan Özakcan, Yağcılariçi esnafını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 09:16 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan, Yağcılariçi esnafını ziyaret etti

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, esnafla bir araya gelmeye devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan; Ramazanpaşa Mahallesi’nde yer alan, her gün binlerce insanın geçtiği ve alışveriş yaptığı Yağcılar,çi eEsnafını ziyaret etti. Başkan Özakcan’a bu ziyaretinde Belediye Meclisi Başkan Vekili Halis Günday, Belediye Başkan Yardımcısı Belgin Alpdoğan , Zabıta Müdürü Gönen Sarı ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şükrü Kadri Söylevci eşlik etti.
Gerçekleşen ziyaret nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren Yağcılar İçi Esnafı Başkan Özakcan’a teşekkür ederek, “Yoğun iş temposunda bize zaman ayırıp, çayımızı içen, bizlerle sohbet edip sıkıntılarımıza kulak veren Başkanımız Mesut Özakcan’dan Allah razı olsun. Kendisine çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz” dediler.
Yağcılariçi ziyaretinde büyük bir ilgiyle karşılaşan Başkan Özakcan da, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, her fırsatta esnafımızla ve vatandaşımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Vatandaşın sorun ve taleplerini dinleyip, görev ve sorumluluk alanımızda yer alan sorunlara imkanlarımız ölçüsünde çözüm getiriyoruz” diye konuştu.

Başkan Özakcan, Yağcılariçi esnafını ziyaret etti

Başkan Özakcan, Yağcılariçi esnafını ziyaret etti

Başkan Özakcan, Yağcılariçi esnafını ziyaret etti

Başkan Özakcan, Yağcılariçi esnafını ziyaret etti

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