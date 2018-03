Başkan Özakcan’dan ’Down Sendromu Farkındalık Günü’ mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Engelsiz bir Efeler hedeflediğini her fırsatta dile getiren Başkan Özakcan; engelli vatandaşların taleplerini, imkanları en iyi şekilde kullanarak yerine getirmeyi görev bildiklerini söyledi.

‘Down Sendromu Farkındalık- Günü’nün anlam ve önemine dikkati çeken Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan şöyle konuştu:

“Özel çocuklarımızın ve ailelerin talepleri bizler için çok önemli. Down sendromlu çocuklarımızın hayatları boyunca ön yargı ve ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamlarını sürdürebilmesi için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Çocuklarımız milletimizin en değerli varlığı, sevinç ve ümit kaynağıdır. Çocuklar hiçbir çıkar gözetmeksizin sever. Bu sevginin içinde hiçbir beklenti bulamazsınız. Toplum olarak çocukların bu saf ve gerçek sevgisine layık olmalı, hiçbir ayrım gözetmeksizin çocuklarımıza hak ettikleri değeri vermeliyiz. Down sendromlu çocukların insani değerleri yüksektir ve yürekleri sevgi doludur. Sevgi dolu çocuklarımızın, hayatın bütün güzelliklerini yaşamalarını, daima mutlu ve umutlu olmalarını temenni ediyorum.”