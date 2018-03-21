Başkan Özakcan’ı ’Posta Güvercinleri Yarışları’na davet ettiler

Aydın Posta Güvercini Severler Derneği, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti.

Aydın Posta Güvercini Severler Derneği Başkanı Yasin Başak, Dernek Üyeleri Şakir Şahin ve Ahmet Kılıçarslan’ın Başkan Özakcan’ı ziyaretine Tepecik Muhtarı Mevlüt Başak da eşlik etti.

Aydın Posta Güvercini Severler Derneği Başkanı Yasin Başak, 22 Nisan 2018 tarihinde başlayacak olan Posta Güvercin Yarışları hakkında Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a bilgi vererek, kendisini yarışlara ve yarış sonunda gerçekleşecek ödül törenine davet etti.

Başak, “Aydın’ın, Efeler ilçesinin tanıtılmasına katkıda bulunmak istiyor ve bu yarışları düzenliyoruz. Aynı zamanda gençlere ücretsiz güvercin vererek, gençleri kötü alışkanlıklardan korumayı, bu tür aktivitelere yöneltmeyi amaçlıyoruz. Yarışlar için güvercinleri Sivas, Konya gibi Aydın’a uzak olan illere bırakıyor, oradan evlerine gelmelerini bekliyoruz. Hava şartlarına göre yolculukları 2 gün sürebiliyor. Eve ilk ulaşan güvercin sahibi de birinci oluyor” dedi.

Başkan Özakcan ise Efeler Belediyesi olarak her türlü kültürel faaliyete imkanlar ölçüsünde destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, dernek üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti.