Başkan Özakcan’ın ’2 Nisan Dünya Otizm Günü’ mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Özakcan mesajında göreve geldikleri ilk günden itibaren engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Otizm, yaşamın erken dönemlerinde kendini gösteren ve yaşam boyu devam eden, sosyal ilişkilerde, iletişim kurmada, davranış kalıpları oluşturmada ve bilişsel gelişmede gecikmeler ve sapmalarla izlenen bir bozukluk olarak kabul edilmektedir. Ancak, günümüzün eğitim koşulları içinde bu tür rahatsızlığı olanlar özel eğitim ile sosyal hayatta başarılı olabilmektedir. Göreve geldiğimiz günden itibaren engelli kardeşlerimize yönelik birçok çalışmamız var. Yapılan çalışmalar tabii ki yeterli değil. Bu çalışmalarımızı daha ileri noktalara nasıl taşırız onun gayreti içerisindeyiz. Otizmli çocuklarımızın aile ve toplum içindeki davranışları ile bireysel gelişimlerinde eğitim çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu bilinçle Türkiye genelinde bir ilke imza atarak Adnan Menderes Mahallemizde Otizm Spor Eğitim Merkezi açtık. Otizmli çocuklarımızın kişisel gelişiminde sporun önemli bir yeri var. Bu eğitim, alanında uzman kişiler tarafından doğru olarak verilirse çocuklarda olumlu yönde ilerleme kaydediliyor. Otizm toplumsal bir sorun olup, bu sorun ancak toplumsal dayanışmayla hafifletilebilir. Çocuklarımızı ev ortamından biraz uzaklaştırıp, toplum içerisine muhakkak girmelerini sağlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nün toplumda duyarlılık ve farkındalık oluşturmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.