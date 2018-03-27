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Başkan Özakcan’ın ’Kütüphaneler Haftası’ mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 09:48 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan’ın ’Kütüphaneler Haftası’ mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Kütüphane Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.
1964 yılından bu yana insanlarda okuma alışkanlığını geliştirmek ve kitap sevgisini aşılamak amacıyla her yıl Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan haftanın, Kütüphaneler Haftası olarak kutlandığını belirten Başkan Özakcan yayınladığı mesajında, “ Kitap, eğitimin, bilimin, sanatın kısacası insan olmanın temelini oluşturur. Okuduğumuz kitaplar, dergiler, gazeteler bilgilerimizi artırır, geleceğimizi aydınlatırken aynı zamanda bizi dünyadaki gelişmelerden ve değişmelerden de haberdar eder. Birçok evde kitaplık mevcuttur ama bu kitaplardan kişinin sadece kendisi ve yakınları faydalanabilir. Bilgiye ulaşmayı sağlayan yollardan biri de insanlara bilgi hazinelerinin kapılarını açan kütüphanelerdir. Bulunduğumuz yerdeki kütüphanelerden yararlanalım. Kütüphanelerin zenginleşmesi için kitap armağan edelim. Biz bu anlamda Efeler Belediyesi olarak sosyal belediyecilikten ödün vermiyor, kendi bünyemizde topladığımız kitaplardan mahalle kütüphaneleri oluşturuyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Kitapsız yaşamak kör, sağır, dilsiz yaşamaktır’ sözündeki bilinçle okuma alışkanlığı kazanılmasını hedefleyerek, daha gelişmiş bir toplumun oluşumuna katkı sağlıyoruz. Toplumumuzun ve bizim gelişimimiz için önemli olan kütüphane hizmetlerini tanıtımı adına önemli bir fırsat olması dileklerimle Kütüphaneler Haftası’nı kutlayarak bu alanda emek verenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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