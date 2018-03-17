Başkan Özakcan’ın ’Yaşlılara Saygı Haftası’ mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, ‘18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’ nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Başkan Özakcan, mesajında; “Her insan doğar, yaşar ve ölür. Şu unutulmamalıdır ki; hepimizin ortak paydası insan olmaktır ve bir gün hepimiz yaşlanacağız. Bu süre zarfında çeşitli evrelerden geçer. Bu evrelerden biri de yaşlılıktır. Yaşlılarımız da birlik ve beraberliğimizi simgeleyen en kutsal değerlerimizin başında gelmektedir. Ne mutlu ki bizler, millet olarak, saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, bilakis, onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensup Türk milletinin çocuklarıyız. Tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet; hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır. Yaşlılarımıza değer vermek milletimizin en önemli ve vazgeçilmez geleneğidir.
Bu duygu ve düşüncelerle 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nı en samimi duygularımla kutluyor, bugünlerimizin mimarı olan değerli büyüklerimize, mutlu, huzurlu, sağlıklı ve uzun bir ömür dileyerek, tüm yaşlı vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyor, hürmetle ellerinden öpüyorum” dedi.
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