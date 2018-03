Başkan Özaltun: “Üniversite gençliğimizi de unutmuyoruz”

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir’de toplumun her kesimine hitap eden hizmetler yaparken, ilçeye yükseköğrenim görmek için gelen üniversite öğrencilerini de unutmadıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro etkinliğinde, Yükseköğretim Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı (YURTKUR) Beyşehir Feride Akkanat Öğrenci Yurdu’nda Ali Akkanat Kampüsü’ndeki fakülte ve yükseköğrenim kurumlarında öğrenim gören üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü münasebetiyle Feride Akkanat Öğrenci Yurdu’nda sahnelenen “Şehitler Diyarı Çanakale” konulu tiyatro gösterisi öncesinde konuşan Başkan Özaltun, Beyşehir’in son dönemde giderek ivme kazanan ve gelişen yükseköğrenim potansiyeline, bu konudaki yatırımlara dikkat çekti.

Beyşehir Belediyesi olarak bu potansiyeli gözardı edemeyeceklerini vurgulayan Özaltun, “Belediye olarak her alanda olmaya özen gösteriyoruz. Toplumumuzun tüm kesimleriyle bir araya geliyor, onların talepleri doğrultusunda hizmetler gerçekleştiriyoruz. Bunları yaparken de insan odaklı çalışmalar yapıyoruz. Bunların yanı sıra, Beyşehir’de yaşayan, yükseköğrenimlerini sürdüren üniversite gençliğimiz var, onları da unutmamamız gerekiyor. Ve tabii ki de unutmuyoruz. Çünkü, sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu anlamda, Belediye olarak bugüne kadar her zaman yanınızda olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Şunun altını çizmek istiyorum. En fazla sosyal aktivite, etkinlik yapan belediyeyiz. Bu etkinliklerimizde üniversite gençliğimizi de görmekten büyük memnuniyet duyarız. Bu arada, ilk etapta dört ve iki yıllık yükseköğrenim kurumlarımızdan mezun olmaya hazırlanan öğrencilerimiz için bir veda etkinliği düzenlemek istiyoruz. Öncelikle mezun olacak kardeşlerimize, daha sonra ise bu konuda diğer arkadaşlarımıza açık çek veriyorum, söz veriyorum. Ayrıca, belediye olarak 1071 kapasiteli bir kültür ve yaşam merkezini ilçemize kazandırdık. Sizler talep edin, burada sinemaysa sinema, tiyatroysa tiyatro, konuşmacıyla konuşmacı, konserse konser programları... Bu konuda sizlerle birlikteyiz ve üniversite öğrencilerimize de her vatandaşımızda olduğu gibi kurum olarak kapımız 7 gün 24 saat süreyle açıktır. Üniversite gençliğimiz bizim için çok önemli. Çünkü, buradan mezun olup gittiğinizde sizler ilçemizin birer turizm elçisi olacaksınız. Buradan olumlu etkilerle ayrılmanızı en çok arzu edenler bizleriz. Sizler isteyin, etkinlik, aktiviteler konusunda üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız” dedi.