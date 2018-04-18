Başkan Özcan, Galericiler Sitesi inşaatını inceledi

Niksar Belediyesi tarafından projelendirilen ve yapılan Galericiler Sitesi inşaatında sona gelindi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 13 Şubat 2018 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ’İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmeliği’ doğrultusunda çalışmaya başladıklarını belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, bu yıl içerisinde projeyi tamamlayacaklarını söyledi. Başkan Özcan, Danişmend Gazi Bulvarı’nda yaptıkları alan ile tüm galericileri bir araya getireceklerini belirterek,"İlçemizde faaliyet gösteren galericilerimize gerekli tebliğlerimizi yaptık. Toplamda 20 iş yerinin bulunacağı Galericiler Sitemiz için tüm imalatları ile belediye ekiplerimizle gece gündüz demeden projemizi tamamlayacağız ve bu yıl içerisinde bitireceğiz." dedi.
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