Başkan Özdemir’den Regaip Kandili mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili ile ilgi olarak bir mesaj yayımladı.

Mesajında üç ayların Müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret ayları olduğunu belirten Başkan Özdemir, “Regaip Kandilinde kendimizi sorgulamaya ve dinin manevi ikliminde gönül huzuru, istikamet ve öz güven kazanmaya, ihtiraslarımızı dizginleyip menfaat ve çekişmelerden uzak kalmaya ihtiyacımız daha da artmaktadır.

İştirak edeceğimiz bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek, Yüce Dinimizin bizden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz. Tüm hemşerilerimizin Regaip kandilini tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenabı Allahtan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.